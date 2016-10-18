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'Mardinli kız çocukları Vodafone ile yarını kodluyor'

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Türkiye Vodafone Vakfı’nın Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği 'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında Mardinli kız çocuklarına kodlama eğitimi verildiğini açıkladı.

Mardinli kız çocukları Vodafone ile yarını kodluyor

18 Ekim 2016 12:04

Daha iyi bir gelecek için iletişim teknolojileriyle Türkiye’de herkese ilham vermeyi hedefleyen Vodafone, Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında Habitat işbirliğiyle başlattığı 'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında, Mardin’deki kız çocuklarına kodlama eğitimi verdi. Teknoloji tüketen değil üreten bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtenTürkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları kapsamında Mardin GAP Gençlik ve Kültür Evi'nde 15 kız çocuğu ile birlikte gerçekleştirilen eğitimde, yaşları 7-14 arasında değişen öğrencilere programlamaya giriş, uygulama yapmak, hikaye oluşturmak ve oyun yapmak gibi konularda bilgi verildiğini bildirdi. Eğitimlere katılan kız çocuklarının birçoğu ilk kez bilgisayarla tanıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Süel, "Vodafone olarak, 10’uncu yılımızı kutladığımız Türkiye pazarında ekonomik ve sosyal kalkınmaya destek olma hedefiyle başlattığımız Dijital Kalkınma Seferberliği doğrultusunda eğitimin dijitalleşmesine önem veriyoruz. Bu kapsamda, Habitat işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz ‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle ülkemizde çocukların dijital kültürle yetişmesine katkıda bulunuyoruz. Kodlama bilen çocuklar, Türkiye için hedeflediğimiz Gigabit Toplumunun hem mimarları hem de aktörleri olacak. Projemizin önemli bir ayağını da kız çocuklarına yönelik eğitim verilmesi oluşturuyor. Buna göre, kodlama eğitimlerinin ilk etabında 232 kız öğrenciye kodlama eğitimi verdik. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Mardin’de düzenlediğimiz eğtimde 15 kız çocuğunu bilgisayarla tanıştırdık. Vodafone olarak, Türkiye’yi dijital geleceğe ve Gigabit Toplumu’na çocuklarımızla taşımaya devam edeceğiz” dedi.

"Ay sonuna kadar bin çocuğa ulaşılacak"
İstanbul, Samsun, İzmir, Kayseri ve Mardin olmak üzere 5 ilde 7-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimi verildiğini dile getiren Süel, "Gönüllü eğiticilerin yönetiminde düzenlenen eğitimlerde öğrenciler programlamaya giriş, uygulama yapmak, hikâye oluşturmak ve oyun yapmak gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim alıyor. Her ilde yüz çocuğun katılımıyla gerçekleştirilecek hackhaton’lar ile sona erecek eğitimlerle Ekim sonuna kadar toplam bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor" şeklinde konuştu.

"MIT’nin geliştirdiği program uygulanıyor"
Süel, 'Yarını Kodlayanlar' projesindeki eğitimlerde, dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak tanınan Massachusetts Institute of Technology’nin (MIT) çocuklara yönelik geliştirdiği “Scratch” programının kullanıldığını belirterek "Gönüllü eğitici yönetiminde gerçekleştirilen 4 saatlik kodlama eğitimlerinde Programlama Nedir, Algoritma Öğreniyorum, Scratch’e Giriş, Scratch Hesabı Oluşturmak, Scratch’e İlk Adım, Scratch Stüdyosu, Dans Uygulaması, 10 Blokla Uygulama Yapmak, Kendi Orkestram, Karakterimi Hareketlendiriyorum, Özel Taşlar (Fonksiyonlar), Konuşma Balonları, Sahnelerle Hikayemi Oluşturuyorum, Labirent Oyunu, Helikopter Oyunu, Uygulamaya Eklentiler Yapmak gibi konular ele alınıyor" ifadelerinde bulundu.
 

Etiketler: Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel


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