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Marie Antoinette'in kolyesi rekor fiyata satıldı

Marie Antoinette'in kolyesi rekor fiyata satıldı
Marie Antoinette'in kolyesi rekor fiyata satıldı

Fransa Kraliçesi Marie Antoinette’e ait inci ve elmastan oluşan kolye 36 milyon dolarla rekor fiyata satıldı.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde Sotheby's Müzayede Evi tarafından yapılan açık artırmada Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'e ait inci ve elmastan oluşan kolye rekor fiyata satıldı. 36 milyon dolara satılan kolye İtalya'nın Bourbon-Parma evi tarafından satılan büyük bir mücevher koleksiyonunun parçasıydı. Bazı mücevherler 200 yıldır kamuoyunda görülmemişti. 

Aktrist Elizabeth Taylor'a ait bir inci kolye 2011 yılında Christie's Müzayede Evi'nde gerçekleştirlien bir müzayedede 11,8 milyon dolara satılmıştı.  

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