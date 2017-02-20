Fransa’da Ulusal Cephe Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, Lübnan’da çeşitli temaslarda bulunuyor. Lübnan’ın başkenti Beyrut’a iki günlük ziyaret gerçekleştiren Le Pen, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir araya geldi. Le Pen, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “İki ülke arasındaki uzun ve verimli dostluğumuzu konuştuk” dedi. Le Pen, ayrıca Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ile de bir araya geldi.

Le Pen, yarınki temasları kapsamında Beyrut Müftüsü, Marunî Patriği ve Lübnan Kuvvetleri Marunî Hıristiyan lideri Samir Geagea ile de görüşecek. Le Pen, yarın son bulacak ziyaretiyle ülkesinin uluslararası konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

