Diğer
Kategoriler

Marine Le Pen Lübnan’da

Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı olan aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisinin lideri Marine Le Pen, Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü.

Marine Le Pen Lübnanda

20 Şubat 2017 18:30

Fransa’da Ulusal Cephe Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, Lübnan’da çeşitli temaslarda bulunuyor. Lübnan’ın başkenti Beyrut’a iki günlük ziyaret gerçekleştiren Le Pen, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir araya geldi. Le Pen, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “İki ülke arasındaki uzun ve verimli dostluğumuzu konuştuk” dedi. Le Pen, ayrıca Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ile de bir araya geldi.

Le Pen, yarınki temasları kapsamında Beyrut Müftüsü, Marunî Patriği ve Lübnan Kuvvetleri Marunî Hıristiyan lideri Samir Geagea ile de görüşecek. Le Pen, yarın son bulacak ziyaretiyle ülkesinin uluslararası konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
 

Etiketler: Fransa, Mişel Avn, Ulusal Cephe Partisi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!