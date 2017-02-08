Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » 'Marka ve Patent Vekilliğine olan bakış açısı değişiyor'

'Marka ve Patent Vekilliğine olan bakış açısı değişiyor'

Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Abdullah Akbulut, Patent Kanunu'nun yasalaşması ile ilgili "Marka ve Patent Vekilliğine olan bakış açısı değişiyor" dedi.

Marka ve Patent Vekilliğine olan bakış açısı değişiyor

08 Şubat 2017 11:15

Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Abdullah Akbulut, Patent Kanunu'nun yasalaşması ile ilgili açıklama yaptı. Akbulut, Patent Kanunu'nun değişmesiyle gelen yeni anlayışın; yönetim, denetim ve meslek sahibi kişilerin sorumluluğunu artırdığını söyledi ve bu gelişmenin Patent ve Marka Vekilliği'ne olan bakış açısını değiştireceğini belirtti.

"Merdiven altı firmalar barınamaz"
"Sınai Mülkiyet kavramının son dönemin ekonomik ve teknolojik gelişiminin kilit rollerinden birini üstlenmesi Türkiye için kanunu büyük ihtiyaç haline getirmişti. O yüzden bu kanunda sürelerin kısaltılması, uyuşmazlıkların mahkemeye taşınmadan çözülmesi en önemli hedeflerden bir tanesi" diyen Akbulut, yeni çıkan Patent ve Marka Vekilleri Disiplin Yönetmeliğiyle merdiven altı tabir edilecek kalitesizlikte hizmet veren kurumların barınmasının mümkün olmadığını söyledi.

"Eğitimler sürecek"
Akbulut, "Kanunun çıkmasıyla, marka, patent, faydalı model, tasarım, coğrafi işaret konusunda bilincin artmakta olduğunu gözlemliyoruz. İhtiyaçları karşılamak adına bu konuda geçmişte de yaptığımız gibi sanayi-üniversite işbirliğiyle sürdürdüğümüz eğitimleri artırarak devam ettireceğiz" dedi.

Adres Patent olarak 2023 hedeflerinin '1 Milyon Patent'e ulaşmak olduğunu belirten Akbulut, "Bu hedefe ulaşabilmemiz için yeni kanun bize ciddi bir güç veriyor. Mesleğe duyulan ihtiyacı artıran gelişmeler kaliteli hizmet veren firmaları da öne çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

Kanun çıkmadan önce, özel sektör, kamu kurumları ve STK'lardan görüş alınarak titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirten Akbulut, "Yeni yasa ‘Marka', ‘Patent ve Faydalı Model', ‘Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı', ‘Tasarım', ‘Ortak ve Diğer Hükümler' şeklinde 5 ayrı bölümde detaylı bir şekilde değerlendiriliyor. Biz de Adres Patent olarak yapılan değişikliğe katkı sağladık" dedi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!