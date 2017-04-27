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Market hırsızı güvenlik kamerası sayesinde 45 dakikada yakalandı

Konya'da sabah saatlerinde bir marketten hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kamerası tarafından kaydedilince 45 dakika içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Market hırsızı güvenlik kamerası sayesinde 45 dakikada yakalandı

27 Nisan 2017 11:40
Market hırsızı güvenlik kamerası sayesinde 45 dakikada yakalandı - Tıkla İzle

Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Yeditepe Cami Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 aydır market işleten Hasip Büyükdillan akşam saatlerinde iş yerini kapatarak evine gitti. Büyükdillan'ın işyerini kapatığını gören bir şahıs, işyerinin etrafında keşifte bulunduktan sonra sabaha karşı markete geldi.

Marketin girişini gören kameraların yönünü çeviren şüpheli şahıs, daha sonra camı kırarak içeriye girdi. Şüpheli yaklaşık iki dakika içerisinde raftaki yaklaşık 5 bin lira değerindeki sigaraları ve kasadaki paraları bir çuvala doldurarak kaçtı.

Çaldığı sigaraları satmaya giderken 45 dakika içerisinde yakalandı

İş yerinden elindeki torbayla çıkan şüpheliyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis iş yeri sahibi Hasip Büyükdillan'ı telefonla arayarak durumu bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri işyerinde bulunan güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin daha önce de birçok kez hırsızlık olayına karışan Mustafa A. (24) olduğunu tespit etti.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, Mustafa A.'yı Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesine sigaraları satmaya giderken bisikletiyle seyir halindeyken yakalanarak gözaltına alındı.Daha öncede hırsızlık olaylarına karıştığı öğrenilen Mustafa A. ifadesi alınmak üzere Hırszılık Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

İbrahim Yetkin
 

Etiketler: güvenlik kamerası, hırsızlık, Konya, market, markette hırsızlık


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