

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Gaziantep’in en işlek caddelerinden Kalyon kavşağında meydana geldi. Kapüşonlu iki hırsız, bir marketin önüne gelerek içeri girmeye çalıştı. Kapıyı zorlayan hırsızlar, açamayınca ellerine geçirdikleri sert bir cisimle kapıyı kırarak içeri girdiler. İki hırsız içeride bulunan 5 bin TL tutarındaki sigara ve eşyaları yanlarında getirdikleri meyve kasasına doldurarak, marketin önüne gelen ve kendilerini bekleyen 3. kişinin aracıyla olay yerinden kaçtılar.

Market sahibi Müslüm Yılmaz, “Bu cadde Gaziantep’in en işlek caddelerinden birisidir. Burada hırsızlar rahatlıkla kapıyı kırarak, içeri girip dükkanı soyabiliyorsa kenar semtlerin halini düşünemiyorum. Toplamda 5 bin TL tutarında malımı almışlar, yetkililerden bu hırsızların yakalanmasını ve gerekli cezaya çarptırılmasını istiyorum” diye konuştu.

Lider Olgun - Mehmet Bulut