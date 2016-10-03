Edinilen bilgilere göre olay; Petrol İş Mahallesi Üsküdar caddesi üzerinde bulunan bir markette 20.00 sıralarında meydana geldi. Markete giren iki şüpheli, kasiyere ve diğer çalışana bıçak çekerek etkisiz hale getirdi. Kasadaki paraları alan soyguncular, olay yerinden kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine markete gelen polis, incelemelerde bulundu. Kamera kayıtlarını da izleyen polis, soyguncuların eşkalini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri de markette delil çalışması yaptı.

Markette yaşanan soygun güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki kişi müşteri gibi markete giriyor. Bir soyguncu kasiyere yönelip bıçak çekerken, bir diğeri de mağazanın diğer tarafından yer alan görevliyi tehdit ediyor. Saldırgan tarafından darp edilen kasiyer kız, bütün paraları veriyor. Bu sırada diğer soyguncu da bıçak sallayarak tehditlerine devam ediyor. İki soyguncu daha sonra marketten kaçarak uzaklaşıyor.