Marketteki silahlı gasp anı kamerada

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz ay Yıldırım ilçesindeki bir süpermarkete gelen kimliği belirsiz bir kişi, belinden çıkardığı silahı görevli kasiyere doğrultup kasadaki bin lirayı çalarak kaçtı. Soygun anı saniye saniye marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Olaydan sonra harekete geçen Bursa polisi şahsın Azerbaycan uyruklu T.Z. (33) olduğunu tespit etti. Şahsın İstanbul'a kaçtığını belirleyen gasp büro dedektifleri, T.Z.’yi 5 gün önce Sarp Sınır Kapısı’ndan yurt dışına kaçmak isterken yakaladı. Bursa’ya getirilen T.Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Serkan Akkuş