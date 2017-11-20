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Marketteki silahlı gasp anı kamerada

Bursa’da bir süpermarkette görevli kasiyerden silah zoruyla bin lira para alıp kaçan zanlı, Sarp Sınır Kapısı'nda yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.

Marketteki silahlı gasp anı kamerada

20 Kasım 2017 17:58
Marketteki silahlı gasp anı kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz ay Yıldırım ilçesindeki bir süpermarkete gelen kimliği belirsiz bir kişi, belinden çıkardığı silahı görevli kasiyere doğrultup kasadaki bin lirayı çalarak kaçtı. Soygun anı saniye saniye marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Olaydan sonra harekete geçen Bursa polisi şahsın Azerbaycan uyruklu T.Z. (33) olduğunu tespit etti. Şahsın İstanbul'a kaçtığını belirleyen gasp büro dedektifleri, T.Z.’yi 5 gün önce Sarp Sınır Kapısı’ndan yurt dışına kaçmak isterken yakaladı. Bursa’ya getirilen T.Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Serkan Akkuş

Etiketler: bursa, market, soygun

 

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