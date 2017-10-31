Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mevlüt Uysal oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Recep Altepe’nin istifa etmesinin ardından boşalan Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı koltuğuna oturacak ismin belirlenmesi için bugün seçim yapıldı. Şişli'de bir otelde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurula, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı

Mevlüt Uysal, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda birlik üyesi katıldı.

Toplantı gündem maddesinin açıklanması ile başlarken, toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, CHP’nin birlik başkanı olarak herhangi bir ismi aday göstermeyeceğini açıkladı.

Sonrasında Marmara Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın birlik başkanlığı için tek aday olduğunu açıkladı. Başkan Vekili Can’ın seçimin nasıl yapılacağına dair birlik üyelere bilgi vermesinin ardından gizli olarak gerçekleştirilen oy verme işlemi başladı. 229 oyun kullanıldığı oylamada 28 oy boş, 9 oy geçersiz çıkarken 192 oy alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Uysal, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yaparken tebrikleri de kabul etti.

“İnşallah görevimizi layıkıyla yaparız”

Marmara Belediyeler Birliği başkanlığına seçilen ve kendisine oy veren herkese çok teşekkür ettiğini ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “15’inci başkan olarak seçilmiş bulunuyorum inşallah biz de burada görevimizi layıkıyla yaparız. Belediyeciliğin sorunlarını hep beraber biliyoruz. Birlik olarak bu sorunlara bir nebze bir katkımız olabilir mi çözüm adına adımımız olabilir mi bunlar tartışılacak. Bunlar adına faaliyet yapılacak. Marmara Denizi’ni temiz tutabilme adına ne yapılır? Çevre adına belki Türkiye’de bunların hiç gündeme gelmediği bir dönemde o yıllarda böyle bir birlik kurulmuş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına da henüz daha bir aylık, yeni bir başkanım. Orada da burada da bir bayrak değişimi oldu” ifadelerini kullandı.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ