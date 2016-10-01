Marmara Belediyeler Birliği’nin 2016 Meclis Toplantısı Conrad İstanbul Bosphorus Otel’de düzenlendi. Toplantıya, Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve birçok üye belediye temsilcisi katıldı. Meclis toplantısı, Karadeniz halk oyunu ekibinin gösterisi ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantıda 2017 Performans Programı, birliğe üye olmak isteyen belediyeler, birlik bütçe ve personel sayıları da üyeler tarafından görüşüldü. Toplantıda ayrıca Avrupa Birliği tarafından finanse edilecek olan “Yerel Yönetimlerde Deniz Çöpleri Yönetimi Çerçevesinin Desteklenmesi ve Uygulanması İçin Karadeniz Havzası Ağı” Projesi konuşuldu. Görüşmelerin ardından Dodurga Belediyesi, Geyve Belediyesi, Ergene Belediyesi ve Kırklareli Belediyelerinin üyelikleri oy birliği ile kabul edildi. Daha sonra Birlik kampanyalarında destek veren belediyelere Başkan Recep Altepe tarafından plaket takdimi yapıldı.

Başkan Altepe'den 15 Temmuz vurgusu

"15 Temmuz'da büyük bir demokrasi sınavından alnımızın akıyla çıktık" diyen Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, “Marmara Belediyeler Birliği 2017 bütçesi için toplam 13 milyon 5 yüz bin liralık bir gider öngörülmüştür. Bu yıl ilk toplantımızı 15 Temmuz öncesindeki planlarımız kapsamında Kıbrıs’ta gerçekleştirmek gibi bir niyetimiz vardı. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda İstanbul’da yapmanın daha doğru olacağı kanaatine varmış olduk. Bugün bu toplantıyı burada hep birlikte demokrasinin ışığında yapabiliyorsak bunu 15 Temmuz şehitlerimize ve aziz milletimizin fedakar mücadelesine borçluyuz” dedi.

“Marmara Haber Gazetemiz 15 Temmuz özel sayısını hazırladı”

Sözlerine devam eden Başkan Altepe, “Büyük Türk Milleti gerçekten büyük bir millet olduğunu gösterdi. Boşuna bu şanlı tarihi yazmadığını ve yine gerçekleşen son olaylarla birlikte dünya tarihine geçen büyük bir kahramanlık destanını yazdığını en güzel şekilde yine göstermiş oldu. Milletimizin ve belediyelerimizin demokrasiye sahip çıktığı günleri tarihe kaydetmek amacıyla Marmara Haber Gazete’miz 15 Temmuz özel sayısını hazırladı. Marmara Belediyeler Birliği olarak 15 Temmuz'un hemen ardından Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça olmak üzere dört dilde bir bildiriyi kaleme aldık” diye konuştu.

Meclis toplantısı, üye belediye başkanları ve birlik üyelerinin toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Ahmet Faruk Sarıkoç



