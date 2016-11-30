Marmara Denizi'nde saatteki hızı 90 kilometreyi bulan poyraz nedeniyle 4,5 metreye ulaşan dalgalar deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünün ve Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan yerli ve yabancı bandıralı 31 şilep ve tanker, rotalarını Tekirdağ sahillerine çevirerek demirledi. Gemilerde bulunan personel dalgalardan dolayı karaya çıkamadı.

Öte yandan, poyraz başlamadan önce Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Mürefte ve Hoşköy Mahallelerindeki balıkçı barınaklarına sığınan balıkçılar da fırtınanın dinmesini bekliyor. Meteoroloji yetkilileri ise poyrazın bugün de devam edeceğini belirterek, denize açılacakların dikkatli olması uyarısında bulundu.



Halil Dağ - Yakup Güler

