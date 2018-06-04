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Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencisi Harvard’ta

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Berfin Binay, yaz stajı için Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Bölümü’nden kabul aldı.

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencisi Harvardta

04 Haziran 2018 13:57

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Berfin Binay, yaz stajı için başvuru yaptığı Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Bölümü’nden kabul aldı. 

Dünyaca ünlü Genetik Profesörü George Church adına kurulu genetik laboratuvarında yaz dönemi için staja kabul edilen Berfin Binay, neorobiology konusunda otizm, bipolar bozukluk ve Alzheimer hastalığı kök hücrelerinde CRISPR / Cas9 delesyonlarının yapılması hakkında çalışmalar yapacak.

“En çok zorlandığım konu burs için sponsor bulmak” 

Harvard’a kabul edildiği için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade eden Berfin Binay, “Bu benim için bir başlangıç olacak. Girdiğim bu yolda daha çok çalışıp bilim dünyasında kalıcı çalışmalar yapmak istiyorum. Harvard’a kabul edilme süreci zor ve meşakkatli olmasına rağmen, en çok zorlandığım konu burs için sponsor bulmak. Bu konuda arayışlarım halen devam ediyor’’ dedi.  

 

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