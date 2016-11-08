Kuduz hastalığının belirtilerini açıklayan Prof. Dr. Sezgin Şentürk, "Âni davranış bozukluğu sergileyen, saldırganlaşan, sık sık böğüren, devamlı dışkılama ya da idrar yapan hayvanlarda kuduzdan şüphelenilmelidir. Hemen bir veterinere haber vermelidir" dedi.

Veterinerlerin kuduzda bir belirti olan felci farklı bir hastalık sanarak gözden kaçırdığını belirten Prof. Dr. Şentürk "Veteriner hekimlerin de vak'alara giderken maskelerinden gözlüklerine kadar bütün tıbbî malzemelerini yanlarına almaları gerekiyor. Büyük başlarda kedi ve köpeklerdeki kadar saldırganlık olmayabilir, fakat gıda dışı maddeleri yemeye alışıyorlar. Son dönemlerinde ağızları açık bir şekilde sessizce böğürmeye başlıyorlar. Son döneminde ise arka ayaklardan başlayarak öne doğru ilerleyen felç gelişiyor. Bu felç yüzünden veteriner arkadaşlarımız yanılgıya düşebiliyor. Veterinerlerin bütün hastalıkların üstünde durarak muayene yapması çok önemli" diye konuştu.

İhbar tazminatı olduğu için üreticinin mağdur olmadığını söyleyen Sezgin Şentürk, "Kuduz hastalığına yakalanan hayvanı bildirene ihbarı tazminatı veriliyor. Bunun için üretici kesinlikle bildirmeli. Bölge karantina altına alınarak, sağlıklı olduğu düşünülen büyükbaşların en az 6 ay, küçükbaşlar ise en az 3 ay karantinada kalması gerekiyor. Ayrıca bütün hayvanların aşılanması gerekiyor. Bu hayvanların sütlerinin ve etlerinin tüketilmemesi lazım. En kısa sürede imha edilmeliler. Bu bölgelerde kuduzun bulaşmasının en büyük sebebi tilkidir. İşletmelerin hayvan giriş yerlerini iyi kontrol etmeleri lazım. İşletmelerin ve üreticilerin düzenli kuduz kontrolü yaptırmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Yusuf Ali Arslan