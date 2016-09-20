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Marmaray’da bakım çalışması yapan işçi, elektrik akımına kapıldı

Marmaray tünelinde sabahın erken saatlerinde bakım çalışması yapan Fatih Uysal, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Talihsiz işçinin hayatını kaybetmesine neden olan arızanın ardından Marmaray seferlerinde aksama yaşandı.

Marmarayda bakım çalışması yapan işçi, elektrik akımına kapıldı

20 Eylül 2016 12:39
Marmaray’da bakım çalışması yapan işçi, elektrik akımına kapıldı - Tıkla İzle

Marmaray tünelinde sabahın erken saatlerinde bakım çalışması yapan 27 yaşındaki Fatih Uysal, elektrik akımına kapıldı. Tünel içerisindeki küçük su sızıntılarına müdahale eden talihsiz işçinin yardımına arkadaşları koştu. Ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Fatih Uysal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Marmaray seferleri aksadı
Marmaray’da taşeron bir firmada çalışan ve bakım çalışması sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 1 çocuk babası Fatih Uysal’ın müdahale ettiği teknik arıza Marmaray seferlerinin de aksamasına neden oldu. Seferler tek yönlü olarak 17 dakikada bir gerçekleştirilirken, sabah saatlerinde Marmaray’ı kullanan vatandaşlar da bir süre yoğunluk oluşturdu.

İşçinin cenazesi yakınlarına teslim edildi

Yaşanan talihsiz kazada hayatını kaybeden Fatih Uysal’ın cenazesi ise yakınlarına teslim edildi. Üzgün oldukları görülen yakınları Fatih Uysal’ın cenazesini almak için Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morgunda bir süre bekledi.
Fatih Uysal’ın cenazesinin memleketi Çorum’a götürülerek, İskilip ilçesi Beyoğlan köyünde toprağa verilecek.

Mustafa Esen
 


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