Sabah saatlerinde Marmaray'da teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle bir çok sefer aksarken vatandaşlar zor durumda kaldı. Seferlerin 17 dakikada bir Sirkeci'den aktarmalı olarak yapılması, istasyonlarda yoğunluğa neden oldu.

İstasyonlarda bulunan ekranlardan vatandaşlara, "Sayın yolcularımız teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Sirkeci aktarmalı olarak 17 dakika aralıklarla yapılmaktadır" şeklinde açıklama yapıldı. Yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler tek yol üzerinden 17 dakika aralıkla Sirkeci aktarmalı yapılıyor" denildi.

Mehmet Altunışık