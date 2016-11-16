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Marmaris’te FETÖ/PDY operasyonunda bir tutuklama

Muğla’nın Marmaris ilçesinde FETÖ/PDY operasyonu kapsamında bylock kullandığı belirlendikten sonra gözaltına alınan Marmaris Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde görevli memur M.K(32) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Marmariste FETÖ/PDY operasyonunda bir tutuklama

16 Kasım 2016 16:52

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği , ilçede FETÖ/PDY yapılanmasına karşı yürüttüğü operasyonlar kapsamında bir süre önce görevden uzaklaştırılan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde görevli asıl mesleği fizik öğretmenliği olan M.K’nin örgütün kriptolu haberleşme sistemi bylock kullandığını tespit edip gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı sabah saatlerinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan M.K’nın ÖSYM/KPSS sınavından 91 puan alarak 2013 yılında Marmaris Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde göreve başladığı öğrenildi. 

Vural Efecik

Etiketler: FETÖ/PDY operasyonu, marmaris


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