Marmaris'te hortum: 1 tekne battı

Sahil Güvenlik ekiplerinin dalış faaliyeti esnasında meydana gelen hortum bir anda dev boyutlara ulaştı. Sahil Güvenlik ekipleri dalış eğitimini durdururken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan yapılan ihbar ile 17-18 metre uzunluğundaki bir teknenin battığı bildirildi. Sahil Güvenlik Dalış Timi tekneni battığı alanda yaptığı dalış sonrası teknenin İstanbul Limanı'na kayıtlı Diğerhan Bektaş'a ait ‘Taipan' isimli ahşap gezi teknesi olduğu öğrenildi. Tekne sahibi ile yapılan görüşmede tekne içinde kimsenin bulunmadığı tekneni konaklama amacı ile demirde bırakıldığı öğrenildi.

Bekir Tosun

