Marmaris'te orman yangını !

Edinilen bilgiye göre, saat 14.45 sıralarında Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi Aksaran mevkiinde ormanlık alanda mangal ateşinden çıktığı iddia edilen yangın şiddetli rüzgarında da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Sık çam ağaçlarının bulunduğu bölgede devam eden yangına 2 helikopter, 10 arazöz ve 50 orman işçisiyle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Şuana kadar 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının başlangıç noktasında güvenlik güçleri tarafından yapılan incelemede mangal ve alkol şişeleri bulunduğu öğrenildi.

Vural Efecik