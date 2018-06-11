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Marmaris’te yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nin İçmeler Mahallesi’nde, dağlık ve ormanlarla kaplı alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Helikopterler yanan 500 metre kare alanda soğutma çalışma yaptı.

Marmariste yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

11 Haziran 2018 19:00

Yangın, öğlen saat:14.00 sıralarında, Marmaris’in İçmeler Mahallesi Asparan Tepesi Mevkii’ndeki dağlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 1 helikopter, 4 Arazöz, 1 su ikmal aracı, 24 yangın müdahale personeli yangına müdahale için harekete geçti. 7 sorti yapan helikopter, yangın yayılmadan durdurdu. Bir saat süreyle sarp yamaçta ekipler zorlu çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri yayınladığı bilgi notunda, yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğünü ve 500 metrekare alanın yandığını bildirdi.
Arzu Sarıtaş
 

 

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