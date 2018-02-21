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Masatenisi Süper Kupası'nda lider GAÜ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Masa Tenisi Kadın ve Erkek takımları, KKTC Masatenisi Federasyonu tarafından gerçekleştirilen, Süper Kupa Finallerina adını yazdırdı.

Masatenisi Süper Kupasında lider GAÜ

21 Şubat 2018 16:44

KKTC Masatenisi Federasyonu Süper Kupa Büyükler Şampiyonası'nda GAÜ Erkek Masatenisi takımı şampiyon olurken, Kadın Masatenisi takımı ise 2.oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Spor Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Doğgün, masa tenisi alanında büyük başarılara imza attıklarını söyleyerek, yıllardır girdikleri müsaakalardan başarı elde ettiklerini söyledi. Doğgün, göstermiş oldukları başarının, akademik başarı ile birlikte geldiğine işaret ederek, tüm takım sporcularını tebrik etti.

Süper Kupa Büyük Erkekler

Özgün Öztürk
Hüseyin Durmaz
Cemal Kara

Süper Kupar Büyük Kadınlar

Elif Töre
Kezban Yayman
Kezal Akçatepe

Etiketler: Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), masa tenisi

 

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