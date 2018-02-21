Masatenisi Süper Kupası'nda lider GAÜ

KKTC Masatenisi Federasyonu Süper Kupa Büyükler Şampiyonası'nda GAÜ Erkek Masatenisi takımı şampiyon olurken, Kadın Masatenisi takımı ise 2.oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Spor Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Doğgün, masa tenisi alanında büyük başarılara imza attıklarını söyleyerek, yıllardır girdikleri müsaakalardan başarı elde ettiklerini söyledi. Doğgün, göstermiş oldukları başarının, akademik başarı ile birlikte geldiğine işaret ederek, tüm takım sporcularını tebrik etti.

Süper Kupa Büyük Erkekler

Özgün Öztürk

Hüseyin Durmaz

Cemal Kara

Süper Kupar Büyük Kadınlar

Elif Töre

Kezban Yayman

Kezal Akçatepe