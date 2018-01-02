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Maslak'taki feci kaza kamerada

Sarıyer Maslak’ta metrodan çıktıktan sonra kaldırımda sigara içerek yola adım atan adama süratle gelen minibüs çarptı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan adam, ağır şekilde yaralandı.

Maslaktaki feci kaza kamerada

02 Ocak 2018 09:31
Maslak'taki feci kaza kamerada - Tıkla İzle

Kaza, geçtiğimiz Salı günü saat 19.30 sıralarında Sarıyer Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi metro durağı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Fatih Güneş, metro durağında inerek yürüyen merdivenlerden yukarıya çıktı. Kaldırımda bir süre bekleyen Güneş sigarasını yaktıktan sonra yola doğru yürümeye başladı. O esnada süratle seyir halinde olan Naim Tataroğlu'nun kullandığı 34 UN 1006 plakalı öğrenci servisi, sert bir şekilde Güneş’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Güneş birkaç metre ileriye savrularak başını yere vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Güneş’i ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Güneş’in bilincinin kapalı olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaldırımda sigara içerken minibüs çarptı

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada, Fatih Güneş yürüyen merdivenlerden metro durağının önüne çıkıyor. Çıkışta sigarasını yakan adam kaldırıma doğru birkaç adım atıyor. O esnada seyir halinde olan minibüs, yola adım atan adama çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle adam kaldırıma savrularak başını çarpıyor. Minibüs ise adama çarptığını fark ederek duruyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler: kaza, maslak

 

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