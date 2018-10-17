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Masterchef Atakan kimdir? MasterCHef'te elenen Atakan kim kaç yaşında?

Masterchef Atakan kimdir? MasterCHef'te elenen Atakan kim kaç yaşında?
Masterchef Atakan kimdir? MasterCHef'te elenen Atakan kim kaç yaşında?

Masterchef Atakan kimdir? MasterCHef'te elenen Atakan kim kaç yaşında? Bu hafta MasterCHef'te elenen isim Atakan oldu. Peki Atakan kimdir?

Bu hafta MasterCHef'te elenen isim Atakan oldu. Peki Atakan kimdir?

Masterchef yarışmasında, alanında en büyüğü olduğunu kanıtlamak isteyen yarışmacılar arasına bir yenisi daha katıldı. Her hafta yeni bir sürprizin gerçekleştiği MasterChef'te jüri üyeleri haftanın sürprizi olarak Atakan'ı getirdi. Yeni yarışmacı olarak Masterchef'e katılan Atakan, son elemede ilk 14'ün içine giremeyen isimdi. İki kişinin yarışmadan ayrılması dolayısıyla Atakan, yarışmaya dahil olan isim oldu.

Masterchef Atakan, yarışmaya katılır katılmaz yaptığı açıklamada 'Heyecanlıyım, kaybeceğim düşüncesi yok ama beni zorlayacak insanlar var' ifadelerinde bulundu. Atakan'ın bu açıklamalarının ardından takımlarda sesler yükseldi.

Atakan kendisine rakip olarak kimi gördüğü sorulduğunda 'Açıkcası en başından beri Kerem ve Hakan iş konusunda deneyimli ve maharetli arkadaşlarım, o ikisinin beni zorlayacağını tahmin edebiliyorum. Ama diğer arkadaşlar kolay' açıklaması bir tepkiye daha neden oldu.

Takım arkadaşları Atakan'ın kameralara oynayan isim olduğunu iddia etti.

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