MasterChef Türkiye NEDEN YOK? MasterChef Türkiye hangi gün yayınlanacak? Yeni bölüm NE ZAMAN?

MasteChef Türkiye neden yok? MasterChef Türkiye hangi gün yayınlanacak? Yeni bölüm ne zaman?

MasterChef bu akşam neden yok? Sorusunun cevabı dizinin hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Merakla beklenen MasterChef'in 11. bölümü TV 8 yayın akışında verilmedi. Heyecan ve rekabetin eksik olmadığı MasterChef tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin yayın günü değişti. İzleyici merakla hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. 11. yeni bölüm Keren ve Tuğçe'nin arasında yaşanan gerginlikle devam ediyor. Tuğçe sinirlerine hakim olamayarak ağlamaya başlıyor. Rekabetin eksik olmadığı MasterChef ne zaman ekranlara gelecek? yeni yayın günü ne zaman, Peki, Peki, MasteChef Türkiye bu akşam neden yok? İşte tüm detaylar... MASTERCHEF TÜRKİYE CANLI İZLE

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Haftasonları ekrana gelen MasterChef Türkiye O Ses Türkiye'nin başlaması ile birlikte artık Pazartesi ve Salı günleri ekrana gelecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE NEDİR?

14 MasterChef adayının kıyasıya rekabet edeceği programda profesyonel şefler; Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu yer alacak. Bu üç isim programda hem jüri üyesi hem de sunucu olarak görev alacak. Dünyada birçok televizyon kanalında prime time kuşağında yayınlanan ve iyi reyting alan yemek programı MasterChef'in kadrosunda 14 yarışmacı yer alacak. Eylül'de başlayacak yarışma, cumartesi ve pazar akşamları ekrana gelecek...

MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİMLERDİR?

Mehmet Yalçınkaya: Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'in şefi olan Mehmet Yalçınkaya, Bolu'lu.Türkiye Lezzet Ödülleri'nde ‘En İyi Şef' ödülünün sahibi olan Yalçınkaya,Türk mutfağının yanı sıra; birçok dünya mutfağına da hakim.

Hazer Amani: Güney Afrika'da aşçılık üzerine eğitimler alan Hazer Amani,2010 yılında Türkiye'ye dönüş yapmıştır.

Somer Sivrioğlu: Avustralya'da Efendy isimli ünlü Türk restoranının sahibi olan Somer Sivrioğlu; Anatolia: Adventures in Turkish Cooking adlı kitabın da yazarlarından biri.