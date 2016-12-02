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Mavi Marmara davası avukatları: "Dava düşemez"

Mavi Marmara baskınına ilişkin davanın ertelenmesinin ardından açıklama yapan mağdur ve müşteki avukatları, “Bu dava düşmemeli, düşmeyecek, düşemez” dedi.

Mavi Marmara davası avukatları: &quot;Dava düşemez&quot;

02 Aralık 2016 23:28
Mavi Marmara davası yaşanan gerginlik üzerine ertelendi - Tıkla İzle

Yaşanan gerginlik üzerine ertelenen Mavi Marmara saldırısına ilişkin davanın ertelenmesinin ardından salonda bulunanlar, tekbir ve sloganlar eşliğinde adliyeden çıktı. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın karşısındaki alanda toplanan grup adına avukat Gülden Sönmez açıklama yaparak duruşmada yaşananları anlattı.

“Bugün hepimizi şaşkınlığa uğratan bir duruşma yaşadık” diyen avukat Sönmez, “Oldukça gergin bir duruşmaydı. Duruşmanın başından itibaren davanın düşürülmesi yönünde bir yargılamaya şahit olduk. Sorunlarımızdan biri bu dosyaya İsrail ile Türkiye arasında yapılan anlaşmanın orijinal metninin gelmemesiydi. Anlaşmanın sonuncu maddesine anlaşma metninin İngilizcesinin geçerli olduğunu söylüyor. Dosyada İngilizce metnin Türkçe tercümesi yer almadı. Bu yargılamanın devam etmesi gerektiği yönünde beyanlarda bulunduk. Neredeyse 12 saattir şehit aileleri ayakta duruşmayı takip ettiler. Şehit eşi Çiğdem Topçuoğlu fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Duruşmada çıkan kargaşadan dolayı ara verilmişti, heyet dönünce mahkemenin 9 Aralık 2016 tarihine ertelenmesine karar verdi. 9 Aralık’ta dava düşmemeli, düşmeyecek, düşemez” diye konuştu.


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