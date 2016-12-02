Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Mavi Marmara davası yaşanan gerginlik üzerine ertelendi

Mavi Marmara davası yaşanan gerginlik üzerine ertelendi

Mavi Marmara duruşmasının akşam saatlerinde gerginlik yaşanması üzerine ertelendi. İzleyicilerin sloganlar atması üzerine çevik kuvvet polisi salona girerken bir şehit yakını baygınlık geçirdi.

Mavi Marmara davası yaşanan gerginlik üzerine ertelendi

02 Aralık 2016 22:26
Mavi Marmara davası yaşanan gerginlik üzerine ertelendi - Tıkla İzle

Mavi Marmara saldırısına ilişkin İsrailli komutanların İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davaya sabah saatlerinden itibaren devam ediliyor. Duruşmanın ilk saatlerinde duruşma savcısının iki ülke arasındaki anlaşma gereği davanın düşürülmesi talebinin ardından duruşmada müşteki ve mağdurlar söz alarak taleplerini dile getirdi.

Gün boyu zaman zaman gergin geçen duruşmada mahkemenin talepleri değerlendirmek üzere ara vereceği sırada bir kadın “Adalet yok” diye bağırdı. Bunun üzerine salon bir anda karıştı. Salonda bulunan izleyiciler tekbirler getirerek sloganlar atmaya başladı. Gerginliğin sürmesi üzerine çevik kuvvet polisi duruşma salonuna girdi. Salonda yaşanan gerginlik sırasında Mavi Marmara baskında hayatını kaybedenlerden Çetin Topçuoğlu’nun eşi Çiğdem Topçuoğlu baygınlık geçirdi. İzleyiciler tarafından taşınarak salondan çıkarılan Topçuoğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mahkeme yaşanan gerginliğin ardından duruşmayı 9 Aralık'a erteledi.

Başak Akbulut

Etiketler: ertelendi, gerginlik, Mavi Marmara Davası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç