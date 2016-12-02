Mavi Marmara saldırısına ilişkin İsrailli komutanların İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davaya sabah saatlerinden itibaren devam ediliyor. Duruşmanın ilk saatlerinde duruşma savcısının iki ülke arasındaki anlaşma gereği davanın düşürülmesi talebinin ardından duruşmada müşteki ve mağdurlar söz alarak taleplerini dile getirdi.

Gün boyu zaman zaman gergin geçen duruşmada mahkemenin talepleri değerlendirmek üzere ara vereceği sırada bir kadın “Adalet yok” diye bağırdı. Bunun üzerine salon bir anda karıştı. Salonda bulunan izleyiciler tekbirler getirerek sloganlar atmaya başladı. Gerginliğin sürmesi üzerine çevik kuvvet polisi duruşma salonuna girdi. Salonda yaşanan gerginlik sırasında Mavi Marmara baskında hayatını kaybedenlerden Çetin Topçuoğlu’nun eşi Çiğdem Topçuoğlu baygınlık geçirdi. İzleyiciler tarafından taşınarak salondan çıkarılan Topçuoğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mahkeme yaşanan gerginliğin ardından duruşmayı 9 Aralık'a erteledi.

Başak Akbulut