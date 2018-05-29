Mavi Marmara şehitleri anısına 'ablukayı kırma hareketi'

Gemide yurt dışında tedavisi yapılması gereken hastalar ve yurt dışında eğitimini tamamlamak isteyen öğrencilerin bulunduğu kaydedildi.

İslami Hareket Lideri ve Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü heyetinin üyesi olan Halid El Bateş, “Düşman İsrail’e diyoruz ki, bedeli ne olursa olsun milletimize saldırıya devam etmenizin cezası kalmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi. Bateş, Hürriyet gemisinin yola çıkışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bu gemiyi göndererek dünyaya, Gazze’ye uygulanan ambargoya kırmak için harekete geçmeleri mesajını veriyoruz. Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönmesini sağlayana, rüyamız gerçek olana kadar bu Büyük Dönüş Yürüyüşünün devam edeceğiz."

Muhammed Rabah

