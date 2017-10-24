Mazot kaçakçıları serbest bırakıldı

Olay Kocasinan ilçesi Hİmmetdede Mahallesinde meydana geldi. Himmetdede Jandarma ekipleri tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait yol yapım işinde çalışan iş makinalarının bulunduğu yerde, 40 plakalı beyaz renkli bir minibüsün durduğunun görülmesi üzerine araç kontrol edilmek istendi. Devriye ekibinin aracı kontrol edeceğini anlayan şüpheliler araç ile kaçmaya çalıştı ancak yapılan takip sonucunda araç yakalandı. Avanos doğumlu M.Y. (34), Nevşehir doğumlu G.A. (24), Melikgazi ilçesi doğumlu A.Ö. (22)’nün bulunduğu araçta yapılan kontrolde bagaj kısmında ise mazot bidonları ile depodan mazot çekme aparatı ele geçirildi. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesinin deposundan çektikleri değerlendirilen mazotun döküldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek, alınan talimat gereğince şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, yapılan tahkikat sonucunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.