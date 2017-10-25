MEB eOkul devamsızlık sorgulama | e Okul öğrenci girişi

e Okul öğrenci girişi yapmak ve devamsızlık bilgilerinizi öğrenmek için haberimizden faydalanabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) en fazla kullanılan eğitim portallarından biri olan e-Okul üzerinden öğrencilerin bir çok bilgisine ulaşılabiliyor. Bunlardan en sık kullanılanı devamsızlık sorgulaması olurken, sınav sonuçları, karne notları ve diğer öğrenci bilgilerini kolayca öğrenebilirsiniz. Biz de bu haberimizde bu konularla ilgili sizlere yardımcı olmaya çalıştık.

e-Okul ile ne yapabilirsiniz?

- e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile birçok şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Okulla ilgili tüm gelişmeleri ve ortak sınavları da e-Okul üzerinden öğrenebilirsiniz.

- Öğrencinin devam ve devamsızlık durum takibi,

- Sözlü-yazılı ders notları,

- Öğrencinin yılsonu notlarını öğrenebilecek,

- Haftalık ders programını takibi,

- Öğretmen veya yetkililer ile yazışma yapıp iletişime geçebilecek.

- Öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenebilecek,

- Testler çözebilecek,

- Kendilerine ait bir sayfalık internet sayfası tasarlayabilecek,

- Devamsızlıklarını kontrol edebilecek,

- Meslek Lisesi alana ve teknik lise geçiş sonuçları varsa öğrenebilir,

- Seçmeli derslerini seçebilir,

- Sınav tarihlerini öğrenebilir,

- Sorumluluk ve ortalama yükseltme puanlarını öğrenebilir.

e-Okul nedir ve nasıl giriş yapılır?

e-Okul MEB tarafından velileri bilgilendirmek amaçlı kurulmuş bir portaldır. Bu portal üzerinde iki ayrı giriş bulunmaktadır. Yönetim Paneli ve Veli Bilgilendirme Paneli olarak iki ayrı oluşturuldu.

Veliler kendilerine ait olan kısımdan giriş yaparak yukarıdaki saydığımız özellikleri gerçekleştirebilirken, öğretmenler ise “Yönetim Paneli” üzerinden giriş yaparak öğrencilerle ilgili bilgileri sisteme aktarabiliyorlar.

e-Okul’a giriş yapmak ise oldukça basittir.

Giriş için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir.

- “Resimdeki Rakamlar” girilmeli

- “Öğrenci T.C. Kimlik Numarası”

- “Öğrencinin T.C. kimlik numarası”

E-Okul Şifre alma işlemleri neler?

E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; 'Öğrenci T.C Kimlik No', 'Öğrenci Okul No' ve 'Resimdeki Rakamlar' şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.

Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan 'Giriş' seçeneğine tıkayınız.

MOBİL E-OKUL SİSTEMİ NEDİR?

Mobil e-okul sistemi ile veliler öğrencilerinin okul durumu telefonlarına gelecek SMS aracılığıyla öğrenebilmektedir.

Mobil e-okul bilgi servisini kullanmak için sisteme üye olmak yeterlidir. Veliler öğrenci bilgilerini mobil ortamdan kısa mesaj servisi SMS ile otomatik olarak alabilmektedir. Bunun için yapılması gereken sisteme üye olmaktır.

Servise üye olmak için öğrenci T.C. Kimlik Numarası’nı cep telefonundan kısa mesajla 8383 numarasına göndermek yeterli olmaktadır. Servise üye olan veya üye olmayan tüm kullanıcıların yaptığı her bir sorgulama için belli bir ücretlendirme yapılmaktadır ve bu ücretlendirme minimum seviyededir.