MEB'de FETÖ operasyonu: 15 eski öğretmene gözaltı kararı

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalara hız kesmeden devam eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MEB'de görevli FETÖ'cülere yönelik operasyon için düğmeye bastı.

Örgütün MEB'deki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, KHK ile ihraç edilen ve örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı tespit edilen eski 15 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 4 ilde yürütülürken, 12 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Abdullah Sarica

