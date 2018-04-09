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Mecidiyeköy’de iş hanında yangın paniği

Mecidiyeköy Meydandaki bir iş hanının bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda panik yaşayan vatandaşlar handaki balkonlarına çıkarak çalışmaları izledi.

Mecidiyeköyde iş hanında yangın paniği

09 Nisan 2018 13:40
Mecidiyeköy’de iş hanında yangın paniği - Tıkla İzle

Yangın, saat 10.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mecidiyeköy Meydanı'ndaki 10 katlı bir iş hanının bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliği ve Mecidiyeköy itfaiye istasyonuna bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bodruma kata inerek yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri duman tahliyesi için çalışmalara başladığı esnada polis ekipleri de çevrede önlem aldı, sağlık ekipleri ise hazırda bekledi.

Handaki vatandaşlar panik yaşadı 

Olay esnasında handa çalışan vatandaşlar da panik yaşadı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, binadaki vatandaşlar balkona çıkarken, otobüs duraklarındaki vatandaşlar ise dışarıdan çalışmaları izledi. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Polis ekiplerinin yangınla ilgili inceleme başlattığı olayla ilgili itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.  

Doğan Can Cesur

 

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