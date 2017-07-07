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Meclis İçtüzüğü teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Meclis İçtüzüğü teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

Meclis İçtüzüğü teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

07 Temmuz 2017 16:06

TBMM İçtüzük teklifi AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay tarafından TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a sunuldu. TBMM Başkanı Kahraman, iki partinin uzlaşmasıyla hazırlanmış bir metnin özlenen bir tablo olduğunu belirtti. Kahraman, kanunların, mevzuatların gelişen hayatın içinde değişmeye ihtiyaç duyan metinler olduğunu belirterek, ’’Şartlara göre değişirler, değiştirilirler. Değişmeyen madde olmaz. Değişiklik olacak ki gelişmeye uyabilelim. Gereken prosedürü tatbik edeceğiz. 44 yılda 154 kez iç tüzükte değişiklik yapılmış. 111 maddesinde 157 değişiklik yapılmış. 2019 yılında sistem değişikliği, dolayısıyla yeni içtüzüğe ihtiyaç olduğu ortada. Ona ait çalışmayı da yine bir arada yapacağız’’ ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise, içtüzük çalışmalarına katkı vermeyen siyasi partilerin komisyon çalışmalarına katılarak katkı vereceklerini söyleyerek, toplam içtüzük teklifinin 18 madde olduğunu kaydetti.

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay da, içtüzük çalışmalarını AK Parti ile mutabakat halinde tamamladıklarını belirterek, parti olarak içtüzük teklifine imza attıklarını hatırlattı.

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: ak parti, iç tüzük, MHP


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