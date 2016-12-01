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Meclis üyeleri Ulusoy ve Çimen’e partiden geçici uzaklaştırma cezası

AK Parti Kurşunlu İl Genel Meclis üyesi Dursun Çimen ve Atkaracalar İl Genel Meclis üyesi Ahmet Ulusoy'a partiden geçici uzaklaştırma cezası verildi.


01 Aralık 2016 18:28

AK Parti grup kararına uymayarak İl Genel Meclisi 2. dönem başkan ve üyelerinin seçimi sırasında salonu "lavaboya gideceğim" diyerek terk ederek bir daha geri gelmeyen Kurşunlu İl Genel Meclis üyesi Dursun Çimen'e partiden uzaklaştırma cezası verdi. AK Parti Çankırı İl Başkanlığının 11 Nisan 2016 tarihinde 100. Yıl Kültür Merkezinde yapılan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı kapalı oturum sonrasında, partili arkadaşlarına küfür ettiği tutanakla tespit edİLerek disipline sevk edilen Ulusoy'a partiden geçici uzaklaştırma cezası verildi. Şikayet üzerine geçici ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilen Ulusoy ve Çimen hakkında 7 ay sonra karar çıktı. Kurul, Ulusoy’un 10 ay, Çimen'in 6 ay süreyle parti faaliyetlerine katılmasını yasaklayarak geçici ihracını istedi. Karar, Genel Merkez Merkez Disiplin Kurulu’na bildirildi.

Genel Merkez Disiplin Kurulu Atkaracalar İl Genel Meclis üyesi Ahmet Ulusoy'a 3 ay, Kurşunlu İl Genel Meclis üyesi Dursun Çimen'e 2 ay partiden uzaklaştırma cezası verdi. Kararın AK Parti İl Başkanlığı'na hafta içerisinde tebliğ edildiği öğrenildi. Ulusoy ve Çimen ceza süresince parti faaliyetlerine katılamayacak ve partinin grup toplantılarına giremeyecek. 

Mehmet Türk 

Etiketler: AK Parti Kurşunlu İl Genel Meclis üyesi Dursun Çim, Atkaracalar İl Genel Meclis üyesi Ahmet Ulusoy, partiden geçici uzaklaştırma cezası


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