Meclis'in en genç milletvekili Rümeysa Kadak oldu

AK Parti listesindeki genç adaylardan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) da en genç üyesi olan 22 yaşındaki Rümeysa Kadak, İstanbul 3'üncü bölge 10'uncu sıradan resmi olmayan sonuçlara göre seçilerek Meclis'e girdi. Kadak, Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği'nde okuyor.

Rümeysa Kadak kimdir?

Rümeysa Kadak, 6 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi’nde İngilizce Öğretmenliği bölümünde eğitimine devam ediyor. Başkanlığını yaptığı Meridyen Münazara Kulübü, geçtiğimiz 2 yıl içerisinde ulusal ve uluslararası pek çok ödül kazanırken AK Parti Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri'nde Yılın Eğitim Projesi Ödülü'ne layık görüldü. Mevcut durumda Genç KADEM’de Proje Sorumlusu, Meridyen Derneği’nde Meridyen Genç Koordinatörü, Münazara ve Hitabet Derneği’nde ise yönetim kurulu üyesi olarak görevlerine devam etmektedir. Rümeysa Kadak, 21 Mayıs 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'nda Başkan Yardımcısı olan Kadak, iyi derecede İngilizce bilmektedir.