TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti’nin hazırladığı anayasa değişiklik teklifini 20 Aralık itibariyle görüşmeye başlayacak. AK Parti ve MHP’nin üzerinde anlaştığı teklife CHP ve HDP karşı çıkarken, komisyon görüşmelerinde teklifin maddeleri tek tek ele alınacak. Özellikle yürütme yetkisinin cumhurbaşkanına verilmesi ile ilgili maddenin görüşmelerinin hararetli geçmesi bekleniyor.

Teklif, Anayasa Komisyonu'nda kabul edilirse TBMM Genel Kurulu'nagetirilecek ve burada görüşmeleri yapılacak. Teklifin Genel kurulda görüşülmesi ve kabul edilmesi durumunda halk oylamasına gidilmesine yönelik net bir tarih bulunmuyor.

Derya Yetim