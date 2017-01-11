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Meclis'te kavga çıktı

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri sırasında arbede yaşandı.

Mecliste kavga çıktı
Meclis'te kavga çıktı - Foto Galeri

11 Ocak 2017 20:40
Meclis'te kavga çıktı - Tıkla İzle

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 3. maddenin görüşmeleri tamamlandıktan sonra oylamaya geçildi. Oylama esnasında milletvekilleri oylarını kullanmak üzere yerlerinden kalkarak, kabinlere doğru yöneldiler. Bu sırada AK Parti milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı. Daha sonra olay büyüyerek yumruklaşmaya varan tartışma çıktı. Arbede nedeniyle oylamaya ara verildi.

Öte yandan yaşanan gerginlik sırasında AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de salonda bulundu.  

Etiketler: kavga, meclis


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