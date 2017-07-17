Mecliste OHAL görüşmeleri sürüyor

TBMM Genel Kurulunda 'Olağanüstü Hal'in uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi görüşüldü. Görüşmelerde konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin, 15 Temmuz'da yaşananların sadece darbe girişimi olmadığını söyleyerek, o gece yaşananların bir işgal girişimi ve Türkiye'yi sömürgeleştirme çabası olduğunu ifade etti. Şahin, ''O gece yaşanan devletimizi bölme, milletimizi parçalama girişimiydi. Bu Fettullahçı mankurtların maşa olarak kullanıldığı son Haçlı seferiydi. Ancak, o karanlık gece bu toprakların seçimle iş başına gelen ilk Cumhurbaşkanı, Başkomutanımız 15 Temmuz'un baş gazisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çağrısı ve riaseti ile, Meclis Başkanımızın kararlı duruşu ve Türkiye Büyük Millet Meclisini açmasıyla, Sayın Başbakan Binali Yıldırım'ın dirayetiyle ve aziz milletimizin feraseti ve cesaretiyle 16 Temmuz sabahında aydınlığa kavuşturulmuş oldu'' ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesi her kesimden insanın yüreğinin bir attığını ifade eden Şahin, ''O gece adeta 1071'de yaşanan Malazgirt'ti, o gece adeta 29 Mayıs 1453'tü. O gece yaşanan Çanakkale Zaferi'ydi, Kut-ül Amare, Kurtuluş Savaşı'ydı. Aziz milletimizin her bir ferdi Ulubatlı Hasan oldu, Seyit Onbaşı, Nene Hatun, Kara Fatma oldu. Fettullahçı Terör Örgütü'nün bu toprakları kirletmesine izin vermedi.Hainler, işgalciler, darbeciler, bölücüler, sömürgeciler güçlü bir şekilde cevaplarını aldılar'' dedi.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin tek kişi tarafından yönetildiğini ileri sürerek, "Şu anda OHAL'den sonra -milat o çünkü- mahkeme önüne çıkarılmamış binlerce insan var. Başta Eş Genel Başkanımız Sayın Demirtaş -sekiz buçuk aydır- ve 4 Kasım'da gözaltına alınan ve siyasi rehine olarak tutulan arkadaşlarımızın bir kısmı hala mahkemelere çıkarılmadı. Eş Genel Başkanımız Demirtaş'ın konuşmasını engellemek, onun Türkiye'ye, dünyaya vereceği mesajların önünü kesmek için ısrarla ve inatla başta duruşma günü verilmiyordu, şimdi kelepçe dayatmasıyla özellikle mahkemelere çıkması engelleniyor. 170 gazeteci tutuklu şu anda, 170. Geçenlerde soru önergesi verdik, diğerlerine cevap verilmediği gibi buna da herhalde cevap verilmeyecek. AK Parti Genel Başkanının ve özellikle Adalet Bakanının çelişkili iki rakamı söz konusu; birisi '3 gazeteci' dedi, Erdoğan '2 gazeteci' dedi. Gerçekten bu gazetecilik vasfına erişebilmiş kişiler kimdir, merak ediyoruz, bir açıklayın. Çünkü bizim bildiğimiz gazeteci sayısı şu anda 170'' ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta, devletin, devleti yönetenlerin, kurumların güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "15 Temmuz darbe girişimidir. 15 Temmuz ayrıca taktikçilerin, teorisyenlerin, kuryelerin, taşeronların, planlayıcıların, sahadaki tetikçileri belli olan bir işgal denemesidir. Askeri kamuflaj içerisine saklanmış bir kısım hainler, yılanlar milletimize ateş saçmış, milli kurum ve kuruluşları tehdit etmiş, onlara acımasızca saldırmıştır. 15 Temmuz Çanakkale'de yarım kalan hesabın görülmesidir. 15 Temmuz mili mücadelede kovaladığımız düşmanların Türkiye'ye bir fırsat bulup tekrar saldırması meselesidir. 15 Temmuz yüzyıllardır devam eden Anadolu istilasının bu çağdaki adıdır. 15 Temmuz Türk milleti ile düşmanların tarihi bir hesaplaşmasıdır. Bir yanda yedi düvel, bir yanda Türk Cumhuriyeti veya Türk milleti. 15 Temmuz'da aslında hainler bu ülkeyi işgal etmek isteyenler veya darbe girişiminde bulunanlar bir şahsa, fikre değil, Türk milletinin tamamına saldırmışlardır'' şeklinde konuştu.

FETÖ ile mücadele edilirken siyaset kurumu üzerine gidilmediğini söyleyen Usta, ''Bu mücadelenin siyaset kurumunda, siyaset kurumunun her kademesine girilmesi lazım. Siyasi ayağın üzerine gidilmesi lazım. Gidilmediği sürece riskleri azaltma imkanımız olmayacaktır. Siyaset kurumundaki kişiler, bu ülkeyi işgal etmek isteyenler bugün olmasa bile yarın tekrar kullanılmak isteyeceklerdir. Varsa siyaset içinde FETÖ'cü, onların maskesini düşürüp, toplumda itibarsızlaştırmak lazım'' diye konuştu.

Ahmet Umur Öztürk



