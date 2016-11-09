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Medeniyetler Beylikdüzü’nde birleşiyor

Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçede bulunan kültür derneklerinin tek bir çatı altında toplanması amacıyla her medeniyeti yansıtan görsellerin olacağı Medeniyetler Parkı projesinin çalışmalarına başladı. 120 bin metrekarelik alana yapılacak park, Beylikdüzü’ne ayrı bir değer katacak.


09 Kasım 2016 10:34

Medeniyetler Parkı saha hazırlama çalışmaları süratle devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parkı Dereağzı Mahallesi Ordu Caddesi ile Ziya Gökalp Caddesi arası Akvaryum Sokak üzeri 120 bin metrekarelik alana yapıyor. İlçede bulunan kültür derneklerinin tek bir çatı altında toplanması amacıyla her medeniyeti yansıtan görsellerin olacağı bir park olacak Medeniyetler Parkı, manzaralı konumuyla da cazibe merkezi olacak.
Medeniyetler Parkı’nda önemli kültür günlerinin ve çeşitli şölenlerin yapılabileceği açık alanlar da tasarlanıyor. Farklı kültürlerin bulunacağı, şenliklerin gerçekleştirildiği bir birleşme noktası olarak düşünülen Medeniyetler Parkı, mozaik ortamı ile insanların sosyalleşebileceği bir imkan da sunmuş olacak. Bölgenin değerini arttıracak proje, Beylikdüzü’nde medeniyetleri birleştirecek.
 


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