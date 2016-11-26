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Medipol Başakşehir 3 büyüklerden 7 puan topladı

Medipol Başakşehir, 3 büyüklere kök söktürdü. Turuncu-lacivertli takım 3 büyük takıma karşı mağlubiyet yaşamadı.

Medipol Başakşehir 3 büyüklerden 7 puan topladı

26 Kasım 2016 21:09

Ligin 12. haftasında Beşiktaş deplasmanından 1 puanla dönen Abdullah Avcı ve ekibi oynadığı futbolla alkış topladı.

3 büyük 7 puan

Ligin ilk haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Medipol Başakşehir, evinde karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazandı. Lige 3 puanla başlayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri ardından ligin 10. haftasında Galatasaray'a konuk oldu. TT Arena'da Sinan Gümüş'ün attığı golle 1-0 geriye düşen Medipol Başakşehir'de cevap gecikmedi ve 36'da Mehmet Batdal durumu eşitledi. Ardından 60'da Yalçın Ayhan, attığı golle karşılaşmanın skorunu belirlemişti. Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan da 3 puan toplayan Avcı ve ekibi Beşiktaş engeline takıldı. Zorlu Vodafone Arena deplasmanında Cengiz Ünder'in golüyle öne geçmesine rağmen Marcelo'nun 51'de attığı gol skoru belirledi. (1-1)

Bu sezon deplasmanda ilk kez puan kaybeden Medipol Başakşehir, puanını 30'a çıkararak zirvedeki yerini korudu. 

Doğan Gündoğdu

Etiketler: 3 büyükler, beşiktaş, Medipol Başakşehir


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