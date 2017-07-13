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Medipol Başakşehir, Gökhan İnler'le görüşmeye başladı

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan İnler'i transfer etmek için görüşmelere başladı.

Medipol Başakşehir, Gökhan İnlerle görüşmeye başladı

13 Temmuz 2017 12:25

Transfer çalışmalarını sürdüren ve üst üste yıldız isimleri kadrosuna katan Başakşehir, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan İnler'le transfer görüşmelerine başladı. 

Elia, Tunay Torun, Chedjou ve Clichy transferleriyle önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kuran Başakşehir son bombayı da patlatıyor. Turuncu-lacivertli takım, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan İnler'le transfer görüşmelerine başladı. Bonservis bedeli bulunmayan Gökhan İnler'i kadrosuna katmak için mesai harcayan Başakşehir, bu futbolcuyla önümüzdeki günlerde 3 yıllık sözleşme imzalamak için hazırlanıyor. 

Bozhan Memiş

Etiketler: gökhan inler, Medipol Başakşehir


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