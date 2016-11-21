Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Ligin en az gol yiyen, en çok gol atan takımıyız"

Oyunun başında hemen baskı kurmak istediklerini belirten Avcı, "Maçın başında net pozisyon bulduk. İlk yarıyı değerlendirirsek, fizik kalitesi yüksek, atletik oyunculardan kurulu, bize alan vermemeye çalışan bir takıma karşı 3 net pozisyon bulduk. Biz böyle pozisyon veren dağınık görüntüsü olan bir takım değildik. Rakibin 86'da girdiği bir pozisyon var. Rizespor duran toplardan 6 gol yemişlerdi. Buna çalıştık. 11 haftada 9 galibiyet 2 beraberlik. İki sallantılı maçımız var. Büyürken, böyle maçları kazanmak önemlidir. Rizespor buradan puan ya da 3 puan alabilirdi. İyi bir mücadele gösterdiler. Bugün puan farkıyla, ligin en az gol yiyen, en çok gol atan takımıyız. Gelişiyoruz, bunun keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Oyuncularımı da adım adım büyüdükleri için her şeye rağmen kazanmak çok önemliydi. Kazandıkları için tebrik ediyorum" dedi.

"Şampiyonluktan söz etmiyoruz, şampiyonluk bir sonuçtur"

Basın mensuplarının 'lidersiniz şampiyonluğu düşünüyor musunuz?' sorusuna ise Avcı, "Şampiyonluktan söz etmiyoruz, şampiyonluk bir sonuçtur. Hafta hafta bakıyoruz. İlk yarı bittiğinde nerede olacağız. Ondan sonra bu yol haritası nereye çıkacak. Ona göre değerlendirme lazım. Yarın bu maçı kapatıp, Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Hiçbir kaygımız yok. Vodafone Arena'ya lider gidiyoruz. Özellikle bizim bu hafta olmayan daha organize olmuş bir takım görüntüsünü Vodafone Arena'da seyrettirmek istiyoruz. Şimdilik şampiyonluk lafını söylemek bizim için çok yorucu olur. Bu yarışın içinde Türk futbolu için bir şeyler verebiliyor muyuz buna bakıyoruz" şeklinde cevap verdi.

Mehmet Selman Bektaş