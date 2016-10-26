Moskova'da Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'in de katıldığı 'Açık İnovasyon Forumu'nda patlama sesleri duyuldu. Patlama seslerinin elektrik sisteminde meydana gelen kısa devreden kaynaklandığı açıklandı. Kısa devre nedeniyle yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınmasına rağmen foruma ara verildi. Forumda bulunan Başbakan Medvedev'in ve Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich'in korumalar eşliğinde dışarıya çıkarıldığı görülürken, salondaki diğer herkesin de tahliye edilmesine karar verildi.

Olayın tehlikeli bir boyutunun olmadığının anlaşılmasından sonra forum kaldığı yerden devam ederken, Medvedev tekrar salona geldi.