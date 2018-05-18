“Medya okuryazarlığı eğitimi ile ilgili sorunlar güncelliğini koruyor”

GAÜ Medya Koordinatörlüğü çatısı altında, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı içinde GAÜ Fakülte ve Yüksekokullarında, üniversite gençliğinin medya okuryazarlığını nasıl algıladığını belirlemek ve medya okuryazarlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 1300 öğrenci üzerinde uygulanan ‘Medya Okuryazarlığı Araştırması’ anket çalışmasının bir devamı niteliğinde gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Ümmü Altan Bayraktar’ın yaptığı ‘KKTC’de Medya Okuryazarlığı Beklentiler ve Hedefler’ başlıklı panelde, KKTC’de Medya Okuryazarlığı Eğitimi’nin güncel durumu konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Panelde, KKTC’de akademisyenlerin desteği ve Yayın Yüksek Kurulu’nun girişimleri ile 2012-2013 Öğretim Yılı’nda o zamanki ismi ile Milli Eğitim ve Spor Bakanlığı tarafından, ortaöğretim kurumlarında, KKTC Talim ve Terbiye Dairesi tarafından kurulan bir komisyon ile oluşturulan ‘Medya Okuryazarlığı Öğretim Programı’ çerçevesinde önce seçmeli ders, daha sonra ise zorunlu ders kapsamında müfredata alınan ancak ilköğretimin bu eğitimin dışında bırakıldığı medya okuryazarlığı dersinin güncel sorunlarının ve bu alanda yapılması gereken düzenlemeler tartışıldı.

Medya okuryazarlığı eğitiminin gerekliliği ve hayati önemi düşünülerek toplum için önemi konusunda farkındalığın arttırılması, zorunlu ders kapsamında değerlendirilmesinin gerekliliği konularına vurgu yapan GAÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümmü Altan Bayraktar, “Medya okuryazarlığı konusunda gerek medya, gerekse eğitim kurumları daha hassas olmalıdırlar. Gerçek amacıyla yeni medya karşısında savunmasız durumda olan çocuklar, gençler ve yetişkinlerin bilinçlendirilmesi için çok önemli bir eğitim meselesi olduğu gerçeğiyle hareket edilmelidir. Bu çerçevede medya okuryazarlığı eğitiminin daha kapsamlı ve sistematik bir şekilde ele alınması sağlanmalı, alana yönelik akademik ilginin ve uzman sayısının ve niteliğinin arttırılması ve bu ilginin canlı tutulması sağlanmalıdır” yorumlarında bulundu.

Üstün: ‘Milli Eğitim Bakanlığı ile her zaman işbirliği için hazırız’

Günümüzde medya okuryazarlığının önemine dikkat çekerek, böylesi önemli bir konuda gerçekleştirilen etkinlikle ilgili olarak memnuniyetini dile getiren GAÜ Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yayın Yüksek Kurulu Üyesi Üstün, “2012 yılında YYK Başkanlığım döneminde, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği çalışmaları sonucunda müfredatlara dahil edilen medya okuryazarlığı dersi ile ilgili olarak hem Türkiye’den hem KKTC’den heyetler kuruldu. Ancak maalesef ki ilerleme kaydedilmedi. Yasa eksikliği varsa onu geçirelim. Ne gerekiyorsa yapalım. Bu konular ile ilgili olarak bizler Milli Eğitim Bakanlığı ile her zaman işbirliği için hazırız" dedi.

Sarpten: “Okul öncesinden itibaren medya okuryazarlığı eğitimi verilmeli”

Günümüzde medya okuryazarlığını da kapsamına alan okuryazarlığın önemine dikkat çeken KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Salih Sarpten ise, “Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi’ne medya okuryazarlığı dersi oldukça geç girdi ve ne yazık ki etkin değil. İlköğretimde hiç yok. Okul öncesinden itibaren eğitimin ilk yıllarından başlanarak, medya okuryazarlığı kazanımlarını mevcut programların, mevcut disiplinlerin içine yerleştirmeliyiz. Çocuklarımıza, öğrencilerimize bu özellikleri kazandırmalıyız. Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi’nin medya okuryazarlığı konusunda da atması gereken çok adım var” dedi.

Kalgay: “Medya Okuryazarlığı dersini farklı branş öğretmenleri veriyor”

2012 yılında müfradata dâhil edilen medya okuryazarlık dersinin gerekli ve etkili bir biçimde verilemediği, bu konuda eğitim vermesi gereken Pedagojik Formasyon sahibi İletişim Fakültesi mezunlarının yaşadığı sorunlara dikkat çeken Atatürk Meslek Lisesi Grafik, Fotoğraf ve Matbaa Alan Öğretmeni Özgün Kalgay, ‘Medya, çevremizden, ailemizden, arkadaşlarımızdan çok daha etkili bir durumdadır. Bu bakımdan bu alanda bireylerin eğitilmesi çok önemlidir. Bu bilinçli bir toplum olabilmenin gerekliliğidir. Bu eğitim kaliteli iletişimin, kaliteli medyanın ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Ancak ülkemizde bu ders farklı branş öğretmenleri tarafından verilmektedir. Bu konuda Yayın Yüksek Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemelerine ihtiyaç vardır’ şeklinde konuştu.

Orun: “Hiçbir araştırma ve çalışma yok”

Medya okuryazarlığı alanında hiçbir araştırma ve çalışma olmadığına değinen Gazimağusa Meslek Lisesi Grafik Tasarım ve Fotoğraf Bölümü Alan Öğretmeni Müge Orun ise, “Bu konuda gerekli donanıma sahip olan pedagojik formasyon sahibi İletşim Fakültesi mezunları yerine farklı branş öğretmenleri ders yüklerini tamamlamak üzere, Coğrafya, Sosyal Bilgiler, Matematik Öğretmenleri bu dersi vermektedir. Bu konuda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu alanla ilgili olarak ülkemizde hiçbir araştırma yok, çalışma yok. Girne Amerikan Üniversitesi Medya Koordinatörlüğü çatısı altında gerçekleştirilen bu anketi duyunca ümitlendim’ ifadelerinde bulundu.

Panele; GAÜ Mütevelli Heyeti Üyesi, Yayın Yüksek Kurulu Üyesi Olgun Üstün, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Salih Sarpten, Atatürk Meslek Lisesi Grafik, Fotoğraf ve Matbaa Alan Öğretmeni Özgün Kalgay, Gazimağusa Meslek Lisesi Grafik Tasarım ve Fotoğraf Bölümü Alan Öğretmeni Müge Orun ve GAÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümmü Altan Bayraktar katıldı.

Panel, Yrd. Doç Dr. Ümmü Altan Bayraktar’ın katılımcılara plaket takdimi ile son buldu.