Medyaya yeni nesil iletişimciler

İnternetin yaygınlaşması, özellikle de Web 2.0’ın ortaya çıkmasıyla gelişen dijital medya mecraları ve yeni medya, yetişmiş ve konusuna hakim insan ihtiyacının en çok duyulduğu alanların başında geliyor. Türkiye’nin en büyük vakıf üniversitelerinden İstanbul Aydın Üniversitesi ise, İletişim Fakültesi bünyesinde hayata geçirdiği Yeni Medya Platformu ile bu alandaki eksikliği tamamlamaya aday.

Yeni Medyaya Akademik Yaklaşım

Üç ana parçadan oluşan Yeni Medya Platformu bünyesinde Uygulamalı Medya Platosu, Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sanal Gerçeklik Laboratuvarı (VRLab) yer alıyor. Yeni medyaya akademik bir yaklaşım getiren Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi, yeni medya alanında kuram ve yaklaşımların geliştirilmesi ihtiyacını karşılayacak. Merkez, eğitim, sektör ve akademik olarak üç parçalı bir yapı üzerinde kurgulanmış durumda.

Sanal Gerçeklik Deneyimi

Yine üç alandan oluşan Uygulamalı Medya Platosu’nda öğrenciler, bütün eğitim sürecine dağıtılmış uygulamalı dersler bağlamında, televizyon haber bülteni, haber-aktüel televizyon programları, radyo yayınları ve dizi-sinema seti bölümlerinde uygulamalı eğitim alarak profesyonel iş yaşamına hazırlanıyor. Kompleks bünyesinde yer alan Sanal Gerçeklik Laboratuvarı (VRLab) dijital ortamlarda bireylerin yaşadığı sorunlara çözüm üretebilecek, yeniliklerin yayılması bağlamında etik değerlere bağlı, dünya ve ülke gerçekleri bağlamında yeni medya okuryazarlığı ve sosyal medya, sosyal ağlar ve dijital mecralar gibi dinamiklerinin bilimsel olarak inceleyebilecek iş gücü yetiştirmeyi amaçlıyor.

Yeni Medya Bölümü Açılıyor

Öte yandan İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi bünyesinde Yeni Medya ve İletişim Sistemleri bölümüne de bu yıl itibarıyla öğrenci kabul etmeye başlayacak. İlk yıl için 30 kontenjanın bulunduğu bölümde öğrencilerin tamamı yüzde 100 burslu eğitim görecek.

