Megastar Tarkan, fizy konserleriyle Almanya’da

Megastar Tarkan’ın son albümü 10’u ilk kez sevenleriyle buluşturan fizy, Tarkan’ın muhteşem sahne performansını da Harbiye Açıkhava’daki Tarkan fizy konserleri ve konserlerden yapılan canlı yayınlar ile hayranlarıyla ulaştırmıştı. 2017 yazına damga vuran fizy Tarkan konserleri, bu kez Almanya'da Tarkan’ı sevenleriyle bir araya getirecek.

fizy sponsorluğunda organize edilen Almanya Turnesi kapsamında Megastar Tarkan, Mart ve Nisan aylarında; Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg’da “TARKAN fizy Konserleri”nde sevenleriyle buluşacak. fizy'nin Almanya tanıtımı ile beraber, uygulamayı indirip kullananlar arasında düzenlenecek sosyal medya kampanyalarıyla, fizy kullanıcıları Tarkan’ın Almanya konserlerine davetiyeler kazanacak ve Megastar ile tanışma fırsatı yakalayacak. Tarkan, 29 Mart 2018’de Berlin’de başlayacağı ve 29 Nisan’da Hamburg’da sonlandıracağı fizy konserleri serisi kapsamında, yeni pop albümü “10”da yer alan şarkılarının yanı sıra yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını da seslendirecek.

fizy Tarkan Almanya konserleri takvimi

29 Mart 2018, Perşembe ... Berlin - Max-Schmeling-Halle

31 Mart 2018, Cumartesi ... Stuttgart - Porsche Arena

1 Nisan 2018, Pazar ... Frankfurt - Jahrhunderthalle

7 Nisan 2018, Cumartesi ... Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

8 Nisan 2018, Pazar ... Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

14 Nisan 2018, Cumartesi ... Munih - Zenith Halle

29 Nisan 2018, Pazar ... Hamburg - Barclaycard Arena