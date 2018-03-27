Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. Bölüm FRAGMANI İZLE |Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. bölümde neler olacak?

Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. Bölüm FRAGMANI İZLE |Mehmed Bir Cihan Fatihi Mehmed 3. bölümde neler olacak?

Fatih Sultan Mehmed'in hayatını konu alan Uzun süredir hazırlıkları devam eden Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi 2. bölümü ile ekran karşısına çıktı. Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. Bölüm FRAGMANI İZLE! Mehmed Bir Cihan Fatihi Mehmed 3. bölümde neler olacak? Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gerek hikayesi gerekse de dev oyuncu kadrosu ile daha başlamadan dikkatleri üzerinde çeken Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi ve oyuncuları merakla bekleniyordu. Peki; Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi saat kaçta başlıyor? Mehmed Bir Cihan Fatihi oyuncuları kimlerdir? Canlı izle Mehmed Bir Cihan Fatihi Mehmed...

Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı...

Mehmed Bir Cihan Fatihi oyuncuları kimlerdir?

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan otururken, senaryosunu Ercan Mehmet Erdem kaleme alıyor. Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun efsane Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'i canlandıracağı dizide Çetin Tekindor, Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse, Ertan Saban ev daha birçok başarılı isim rol alıyor. Mehmed Bir Cihan Fatihi oyuncuları kimlerdir? İşte, merakla beklenen Bir Cihan Fatihi dizisi oyuncu kadrosu...

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ DİZİSİ BU AKŞAM BAŞLIYOR

Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı dizide Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethine vatan sürecini konu alıyor.

Fatih Sultan Mehmet'in hayatını canlandıracağı bir dizi tüm hızıyla hazırlıklara başladı. Fetih 1453 filminin başarısı üzerine O3 Medya güçlü kadrosuyla yaz aylarında yeni diziyi başlatmayı planlıyor. İmirzalıoğlu için 3 yeni proje hazırlanırken en dikkat çekici proje Mehmed Bir Cihan Fatihi olarak açıklandı. Eğer planlamalarda bir değişiklik olmassa Kenan İmirzalıoğlu'nu 2017 - 2018 sezonunda Fatih Sultan Mehmet karakteriyle izleyeceğiz.

Kenan İmirzalıoğlu, at binip kılıç kullanarak 5 kilo verdi



Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, yakında Kanal D'de başlayacak olan 'Mehmed-Bir Cihan Fatihi' dizisindeki 'Fatih' rolü için, 8 aydır haftanın 5 günü, 2'şer saat at binme ve kılıç kullanma dersleri aldı. İmirzalıoğlu, bu süreçte 5 kilo verdi.

Heybetli görünmek için de haftanın 6 günü ağırlık çalışıyor, protein ağırlıklı besleniyor. Fatih Sultan Mehmed'in hayatını anlatan yerli-yabancı kaynakları okuyan, tarih profesörlerinden ders alan Kenan İmirzalıoğlu, setteki arkadaşlarını ve senaryo ekibini de bilgilendiriyor.

Fatih Sultan Mehmed'in babası 2. Murad kimdir?



II. Murad; bazı kaynaklara göre 1402’de, bazılarına göre ise 1404’te Amasya’da dünyaya geldi. İlk çocukluk yılları Amasya’da geçti. 1410’da babasıyla Bursa’ya gelerek orada saray eğitimi aldı. 1415’te lalası Yörgüç Paşa gözetimi altında merkezi Amasya’da bulunan ve devletin doğu sınırında olması dolayısıyla büyük stratejik önemi olan Rum ve Danışmendiye eyaleti valisi olarak görevlendirildi. Tahta çıkıncaya kadar 6 yıl bu görevi yaptı. Amasya aynı zamanda çok önemli bir Anadolu kültür merkeziydi ve bu merkezde bilim ve din alimleri, şairler ve mutasavvıflarla meclisler tertip edip şehrin kültür hayatına destek sağlayıp katıldı. 1416’da bölgesi askeri başında Börklüce Mustafa’nın İzmir ve Saruhan tarafında çıkardığı ayaklanmaların bastırılmasında görev aldı. 1418’de sonraki lalası Hamza Bey ile Çandaroğullarından Samsun’u aldı.

Zamanında Venedik donanmasıyla harp edildi. Selanik yeniden fethedildi. Düzmece Mustafa isyanı oldu ve bu isyanı bastırdı. 1422’de İstanbul’u muhasara etti. 1423’de Mora yeniden alındı. 1428’de Germiyan Beyliği Osmanlılara katıldı. Venedik ve haçlılara karşı Güvercinlik zaferi kazanıldı. 1430’da Selanik yeniden alındı. 1438’de Bosna’ya hâkim olundu. 1439’da Belgrat muhasara edildi. 1443’de haçlılara karşı İzlâdi Derbendi zaferi kazanıldı.1444 Temmuz’unda Segadin antlaşması yapıldı, fakat haçlılar sözlerinde durmadılar. İkinci Murad küçük yaştaki oğlunu tahta çıkarınca, ümide kapılarak Osmanlı topraklarına girdiler. Oğlu İkinci Mehmed (Fatih) ordunun başına babasını başkumandan tayin etti. Kasım 1444’de Varna Zaferi kazanıldı. Varna Zaferinden sonra İkinci Murad tekrar tahta geçti. 1445’de Mora’ya ve Arnavutluğa sefer açtı. 1448 senesinin Ekiminde haçlılar yeniden saldırdılar. Bu defa da İkinci Kosova Zaferi kazanıldı. 1451 senesinde Sultan Murad bütün esirlerini salıverdi. 47 yaşında olduğu halde Edirne Sarayında vefat etti.

1. BÖLÜMDE NELER OLACAK

Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde; Şehzade Mehmed'i babası Murad Han'ın ölümünden sonra herkesi etkileyecek önemli bir sınav bekliyor. Şehzade Mehmed, babası Murad Han’ın vefatından sonra tahta çıkmak üzere Manisa’dan, Edirne’ye yola çıkar. Tahtın bir diğer adayı olan Şehzade Orhan ise bu sırada Konstantiniyye’dedir. İmparator Konstantinos, Şehzade Orhan’ı Osmanlı’nın başına geçirmek ister ve Edirne’ye gönderme kararı alır. Edirne’de onları bekleyen Çandarlı Halil Paşa’nın taht mücadelesinde kimi destekleyeceği Osmanlı’da yeni bir dönemin başlamasına yol açacaktır.

MEHMED: BİR CİHAN FATİHİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse, Funda Eryiğit, Sedef Avcı, Ertan Saban, İsmail Demirci, Atsız Karaduman, Burak Tamdoğan, Meral Çetinkaya, Altan Erkekli, İdil Fırat, Toprak Sağlam, Kaan Çakır, Serdar Orçin, Yavuz Sepetçi, Leyla Tanlar, Mert Yazıcıoğlu ve Çetin Tekindor, Mehmed Bir Cihan Fatihi’nde ekran karşısına çıkacak.

Kenan İmirzalıoğlu (Fatih Sultan Mehmed)

İslam Aleminin yetiştirdiği en büyük dehalardan birisi... Asker, Devlet Adamı, Mühendis, Mimar, Şair... Batılıların tabiri ile Rönesans Sultanı... Fetret Devri’nden çıkmış, kaderi sallantıda olan Osmanlı İmparatorluğu’nu bir Dünya Devleti haline getirecek olan münevver... Adının Fatih sıfatıyla anılmasına sebep olacak büyük fethi, Konstantinapolis’in fethini gerçekleştirmek için durmadan çalışacaktır. İçerde ve dışarda kendisine oynanan oyunlarla, Bizans Entrikalarıyla boğuşacak, ve babasına verdiği sözü sonunda tutacak, Hz. Muhammed (sas)’in övgüsüne mazhar olacaktır.

Çetin Tekindor (Çandarlı Halil Paşa)

Sultan Mehmed’e babasından yadigar kalan Veziriazam... Devlette Osmanlı ailesinden sonra gelen en güçlü ailenin, Çandarlı ailesinin temsilcisi... Sultan Murat ölürken Çandarlı’ya, “Mehmed’in Konstantinapolis hayalinin devleti ateşe atmasına müsaade etme” diye vasiyet eder. Çandarlı’nın büyük çelişkisi böyle başlar. Bir tarafta dünyada en saygı duyduğu adama verdiği söz, öte tarafta yüreği Konstantinapolis ateşiyle yanan Sultanı Mehmed... Bir babayla oğulun arasında sıkışmış kalmış, Devleti için en hayırlısını ümit eden bir adamdır Çandarlı... Ama verdiği söz onu Mehmed’le karşı karşıya getirecek, belki de sultanına ihanete mecbur edecektir.

Gürkan Uygun (Delibaş)

Mehmed’in fedaisi... Canını sultanının canına, ruhunu ruhuna katmış, daha o konuşmadan ne istediğini anlayacak kadar aşina olmuş bir cengaver. Delibaş dünyada Sultanından başka kimseyi sevmemiş, sevmeyi de istememiştir. Ne parayı, ne köşkleri, sarayları gözü görmemiş; bilakis hepsinden kaçmak, sultanıyla seferlere çıkmak, akınlar yapmak çekmiştir yüreği... Ama ne oldum dememeli, ne olacağım demeli misali, Delibaşın deli yüreği aşkla imtihan olacaktır. Hem de hiç aşık olmaması gereken, aksine bulduğu yerde öldürmesi gereken birisine...

Büşra Develi (Eleni)

Mega Dük Notaras’ın kızı olarak en büyük hayali günün birinde Bizans’ın önemli mimarlarından biri olmak iken siyasi sebepler nedeniyle Şehzade Orhan’la evlenmeye zorlanır. Konstantinopolis’ten Edirne’ye doğru başlayan yolculuğu Sultan Mehmed’in esiri olmasıyla son bulur. Tabii her son yeni bir başlangıçtır.

Hazal Filiz Küçüköse (Melike)

Çandarlı Halil Paşa’nın kızıdır. Kendini bildi bileli Mehmed’e aşıktır. Mehmed çocuk yaşında tahttan ayrılıp Manisa’ya gönderildiğinde onu bekleyeceğine yemin etmiş, döneceği günü beklemiştir. Murad Han’ın ölmesi üzerine Mehmed yeniden tahta geçince Melike’nin de dileği gerçek olur. Ancak Mehmed eski Mehmed değildir.

Ertan Saban (İmparator Konstantinos)

Bizans İmparatoru Konstantinos zeki bir komutan olmanın yanı sıra halkının sevgisini kazanmış önemli bir siyasi kişiliktir. II.Mehmed’in tahta çıkması Konstantinopolis’teki dengeleri sarsmaya başladıkça alacağı her karar Bizans’ın kaderini etkileyecektir.

Funda Eryiğit (Evdokya)

Beş yaşında ailesini kaybetmiştir. Kimsesiz kalınca Notaras sahip çıkmış, eğitip gizli teşkilata hizmet eden bir suikastçı yapmıştır onu. Keskin zekası, güzelliği zamanla onu önemli bir savaşçı haline getirmiştir. Sultan Mehmed’i öldürmesi için Edirne’ye gönderilir. Evdokya Edirne’de saraya sızacak, zamanı geldiğinde de Mehmed’in işini bitirecektir. Ancak Edirne’de, aslında kim olduğuna dair sorularına cevaplar bulmaya başladıkça içinde birtakım çelişkiler, gel gitler belirecek ve başka bir insana dönüşmeye başlayacaktır.

Sedef Avcı (Leyla)

Sultan Murad’ın cariyelerinden herhangi birisi... Ama taşıdığı sır yüzünden bırakın herhangi bir cariye olmayı, Osmanlı devleti denen çınarı köklerinden sarsacak kadar önemli bir kadına dönüşecektir Leyla Hatun. Devlet ile canı arasında kalacak, Mehmed’le gizli düşmanları arasında yaşanan savaşta hiç beklenmedik bir karar vermek zorunda kalacaktır. Ama Mehmed’i de bir karar vermeye mecbur bırakacaktır.

İsmail Demirci (Şehzade Orhan)

Osmanlı tahtının bir diğer adayı olan Şehzade Orhan, Konstantinopolis’te İmparator Konstantinos’un esiridir. Osmanlı’da iç karışıklığa sebep olma ihtimaline karşılık Osmanlı İmparatorluğu her sene Bizans’a yüklüce bir meblağ verip onu sınırları dışında tutmaktadır. Ancak Murad Han’ın ölmesi işleri değiştirir, tahta geçme sırasının kendisine geldiğini düşünür. Bu uğurda herkesle özellikle de Mehmed’le savaşmaya hazırdır.

Atsız Karaduman (Zağanos Paşa)

Mehmed’in küçüklüğünden beri yanından ayırmadığı Lala Paşası... Onun hayallerini bilep, bütün sırlarına ortak olmuştur. Zağanos Paşa askeri kabiliyetleriyle öne çıkacak, Mehmed’in devlete hakim olmasıyla birlikte Ordu yönetiminde kendisini gösterecek, Osmanlı Devleti’nin hiç görmediği büyüklükte bir donanmanın kurulmasına önderlik edecektir. Ama, geçmişte yaptığı bir hata, bu hatayı Mehmed için yapmış olsa da, onun peşini bırakmayacaktır.

Burak Tamdoğan (Şahabettin Paşa)

Zağanos Paşa ile birlikte Mehmed’in Lala Paşası... Osmanlı tarihinin gördüğü en büyük iktisatçılardan birisi... Konstantinapolis’in fethi için, Osmanlı’nın tarihinde görülmemiş bir bütçe çalışması yapacak ve fethi mümkün kılan isimlerden birisi olacaktır. Ama hadımağalığından vezirliğe kadar yükselmesini sağlayan zekası, mazide kalmış bir aşkın batağına saplanan yüreğini kurtarmaya derman olmayacaktır. İlk gençlik yıllarında aşkı için ödediği bedel, yıllar sonra onu yeniden esir alacaktır.