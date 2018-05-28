Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran paylaşım! Sosyal medya sallandı

Sunucu, yapımcı, komedyen olarak farklı yapımlarda karşımıza çıkan Mehmet Ali Erbil sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında.

Son olarak ünlü ismin Çarkıfelek yarışması ile sevenlerinin karşısına çıkacağı iddia edilmişti. Ancak henüz bir netlik kazanmadı. Erbil`i ekranlarda görmek isteyen destekçileri sosyal medyadan da geri dönmesi için çağrılarda bulunuyor.

Erbil son olarak sosyal medyadan yaptığı duygusal bir paylaşım ile de sevenlerini üzdü. Erbil`in paylaşıma yorum yağmuru geldi.

Erbil kızı ile koyduğu fotoğrafın altına şu sözleri düştü;

`Allah`ım herkesin çocuğunu sağlık ver, yalvarırım`

Mehmet Ali Erbil`in kızı Yasmin Erbil`de babasının paylaşımına yorum yapmayı ihmal etmedi.