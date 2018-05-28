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Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran paylaşım! Sosyal medya sallandı

Ünlü isim Mehmet Ali Erbil sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile sevenlerini üzdü. Erbil`in paylaşıma yorum yağdı. Kızı Yasmin Erbil`de cevap yazmayı ihmal etmedi.

Mehmet Ali Erbilden duygulandıran paylaşım! Sosyal medya sallandı

28 Mayıs 2018 16:56

Sunucu, yapımcı, komedyen olarak farklı yapımlarda karşımıza çıkan Mehmet Ali Erbil sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında.

Son olarak ünlü ismin Çarkıfelek yarışması ile sevenlerinin karşısına çıkacağı iddia edilmişti. Ancak henüz bir netlik kazanmadı. Erbil`i ekranlarda görmek isteyen destekçileri sosyal medyadan da geri dönmesi için çağrılarda bulunuyor.

Erbil son olarak sosyal medyadan yaptığı duygusal bir paylaşım ile de sevenlerini üzdü. Erbil`in paylaşıma yorum yağmuru geldi.

Erbil kızı ile koyduğu fotoğrafın altına şu sözleri düştü;

`Allah`ım herkesin çocuğunu sağlık ver, yalvarırım`

Mehmet Ali Erbil`in kızı Yasmin Erbil`de babasının paylaşımına yorum yapmayı ihmal etmedi.

 

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