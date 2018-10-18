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Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama, “Operasyon başarıyla sonuçlanmış ve hastamız yoğun bakımda takibe alınmıştır. Genel durumu şu an iyidir” denildi.

Akşam saatlerinde evinde düşerek kaburgasında kırık oluştuğu için hastaneye kaldırılarak ameliyata edilen ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “18 Ekim 2018 Perşembe günü akşam saatlerinde düşme nedeni ile hastanemiz acil servisine kaldırılan ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil ameliyat edildi. Sanatçının durumu ile bilgi olarak: Hastamız Mehmet Ali Erbil evinde düşmesi sonrası, yapılan tetkiklerde kaburgalarında çoklu kırıklar ve sonucunda gelişen göğüs boşluğunda anama ve hava birikmesi tanıları ile acil operasyona alınmıştır. Operasyon başarıyla sonuçlanmış ve hastamız yoğun bakımda takibe alınmıştır. Genel durumu şu an iyidir” denildi.  

Selim Bayraktar - Aydemir Kadıoğlu
 

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