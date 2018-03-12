Mehmet Güreli, Irmak Zileli ve Tuğçe Isıyel, Balat’ta okurlarıyla buluşuyor

Edebiyat tutkunları Balat’ta buluşuyor. Yeni nesil yazar platformu Yazım Kılavuzu ve Olmadık Projeler'in birlikte düzenlediği, 17 Mart’ta gerçekleştirilecek 'Yazarlarla Kahve Sohbetleri' etkinliğinin konukları; Mehmet Güreli, Irmak Zileli ve Tuğçe Isıyel. Yazarlarla, kitapları ve yazarlık serüvenleri üzerine kahve eşliğinde sohbetlerin yapıldığı etkinlik, 14.00 - 16.00 saatleri arasında Balat’taki Olmadık Projeler Atölyesi’nde gerçekleştirilecek. Sıcak Bir Göz, Alope’nin Odası, Hayaller ve Sokaklar ile Bedrufi’nin Nefesi eserlerin yazarı Mehmet Güreli’nin yanı sıra Eşik, Gözlerini Kaçırma, Gölgesinde gibi romanların yazarı Irmak Zileli ile İstanbul’un Sakinleri adlı eserini yayına hazırlayan Tuğçe Isıyel’in konuk olacağı etkinliğe katılım ücretsiz.

Mehmet Güreli kimdir?

1949’da İstanbul’da doğan Mehmet Güreli, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğrenim gördü. 1976’da Hürriyet Gazetesi’nde çalışan Güreli, on bir yıl boyunca sinema, müzik ve televizyon hakkında iki bine yakın makale yazdı. 1984’te Nisan dergisini kuran Güreli, 1985’te ilk ilk öykü kitabı 'Sıcak Bir Göz'ü yazdı. Bunu, 1993’te 'Alope’nin Odası' adlı ikinci öykü kitabı takip ederken, 'Hayaller ve Sokaklar' ile 'Bedrufi’nin Nefesi' yazarın diğer önemli eseri.

Mehmet Güreli, yazar kimliğin yanı sıra çıkardığı belgesel ve albümler ile yönettiği film ve dizilerle de ressam, müzisyen ve yönetmen kimliğiyle de biliniyor.

Irmak Zileli kimdir?

1978’de İstanbul’da doğan Irmak Zileli, Sosyal Antropoloji üzerine eğitim gördü. Televizyon ve dergilerde muhabirlik yapan Zileli, Roman Kahramanları dergisinin kuruluşunda görev aldı ve ilk 6 sayının yayın yönetmenliğini yürüttü. 2006’dan bu yana çeşitli dergilerde ve gazetelerin kitap eklerinde değerlendirme ve eleştiri yazıları yayınlayan Zileli; 2007-2017 yıllarında editörlüğünü yaptığı Remzi Kitap Gazetesi’ndeki 'Devrik Cümle' adlı köşesini, 2017 itibarıyla K24 web sitesinde okurlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Zileli’nin 'Tuhaf Karşılaşmalar' başlığı altında toplanan hikayeleri de aylık olarak Tuhaf dergisinde okurlarıyla buluşuyor. Irmak Zileli ayrıca, on8kitap.com adresindeki internet sitesinde, meydandaki bir bozuk saatin gözünden hikayeler anlatmaya devam ediyor.

Zileli’nin basılmış eserleri arasında Eşik (2011, 2012 Yunus Nadi Roman Ödülü), Gözlerini Kaçırma (2014) ve Gölgesinde (2017) romanlarının yanı sıra Bayram Çocukları (2004) isimli bir araştırma ve Halit Refiğ ile söyleşilerinden oluşan Doğruyu Aradım Güzeli Sevdim (2009) başlıklı kitabı bulunuyor.

Tuğçe Isıyel kimdir?

İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nden mezun olan Isıyel, Londra'da Middlesex Üniversitesi'nde ve Türkiye'de psikanalize dair çeşitli eğitimler aldı. EFTA-Avrupa Aile Terapisi Derneği’nins sertifikasına sahip olan Isıyel, 'Aile ve Çift Terapisi' eğitiminin temel ve ileri düzeyini tamamladı. Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans çalışmasına devam eden ve İstanbul'da yetişkin, aile ve çift alanında psikoterapist olarak çalışan Isıyel, aynı zamanda 'Psikanalitik Edebiyat Okumaları' isimli bir atölye çalışması yürütüyor ve çeşitli dergilerde inceleme, deneme ve eleştiri türünde yazılar yazıyor.