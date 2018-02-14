Kulübün internet sitesinden açıklamada bulunan Mehmet Özdilek, cuma günü zorlu bir müsabaka oynayacaklarını dile getirerek, “Birbiriyle oynama alışkanlığı en yüksek, birbirini tamamlayan bir takımla karşılaşacağız. Ama biz de kendi evimizde çok güçlü bir takımız. Aramıza katılan oyuncularımız ve oyun şablonumuzda değişiklikler var. Bu durum biraz zaman alacaktır. Fakat ne kadar hasarsız atlatırsak bu bizi daha güçlü hale getirecektir. Aldığımız oyuncular bu ligin kalbur üstü oyuncuları ve takımımıza çok büyük fayda sağlayacaklar. Takdir ederseniz ki hem Volkan’ın hem de Eto’o'nun uzun zamandır oynamayışı var. Bu durumu da oynatarak telafi edeceğiz. İçerisinde bulunduğumuz durum itibariyle Alanyaspor deplasmanında kazanmak bizi moral anlamında çok daha yukarılara taşıdı. Kendi evimizde oynadığımız tüm müsabakalarda favori biziz. Bunu söyleyeyim. Rakibin kim olduğu çok önemli değil. Aynı zihniyetle çıkacağız. Kolay mı? Değil. Ama ligde 13 maç var ve hepsi birbirinden zor. Bizim için her puan çok kıymetli ve önemli. Alanyaspor maçını kazanmak 8.ila 9.sıradaki takımla aramızdaki puan farkını 1-1,5 maça düşürdü. Aynı ciddiyetle yolumuza devam edeceğiz. Bu takım beklentileri karşılayacak. Onu söyleyebilirim” dedi.

“Cesareti olmayan esareti sahiplenir”

Alanyaspor maçında sahaya çıkan kadrosunun fazla cesur olup olmadığı sorusuna Mehmet Özdilek, “Cesareti olmayan esareti sahiplenir. Dolayısıyla biz cesaretli oynamayı seven bir takımız. Tüm müsabakalarımızı kazanma odaklı oynuyoruz. Beşiktaş’ın güçlü olan yanlarına tabiki de tedbir alacağız. Ama biz kendi anlayışımızı sahaya yansıtmaya çalışacağız. Kamuoyunun kafasında ilk 17 hafta itibariyle zor gol atan bir Atiker Konyaspor imajı vardı. Artık gol atmayı öğrendik ve bu oyuncularla daha çok gol atacağız. Cesur oynamaktan çok akıllı ve cesur oynamayı bir arada yapmayı düşüneceğiz. Beşiktaş maçında da aynı ciddiyetle sahada olacağız” cevabını verdi.

“Taraftar desteği önemli”

Teknik Direktör Mehmet Özdilek, taraftara da çağrıda bulunarak, “Çok önemli bir etkinliği olan bir taraftar grubundan bahsediyoruz. Takımı adına itici güç olan bir topluluktan bahsediyoruz. Cuma günü de saat 20:00’da bence futbol adına keyifli bir akşam olacaktır. Onların desteği bizim için çok önemli. Onlarda takımlarına inanıyorlar. Ben bunu oynadığım tüm maçlarda gördüm. Cuma günü bir kez daha onların desteğine ihtiyacımız var. İnşallah onlar verecekleri destekle Atiker Konyaspor’u coşkulu bir şekilde sahada görecekler” şeklinde görüş belirtti.