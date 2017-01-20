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Mehmet Şimşek’ten Sputnik’in haberine yalanlama

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in Davos’ta “Türkiye artık Esad’sız bir anlaşmada ısrar edemez” ifadelerini kullanmadığı açıklandı.

Mehmet Şimşekten Sputnikin haberine yalanlama

20 Ocak 2017 18:52

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in makamından yapılan ve Hazine Müsteşarlığı internet sitesinde yeralan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek’in; Davos’ta konuşmacı olarak katıldığı ‘Suriye ve Irak: Anlaşmazlığı Bitirme’ panelinde Suriye meselesine ilişkin gelen bir soru üzerine verdiği cevap çok nettir. Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek gelen soruya cevap olarak; Suriye’deki trajedinin müsebbibinin Esad olduğunu, Esad’ın içinde olduğu bir çözümü içselleştirmenin mümkün olmadığını, Amerika’nın üzerine düşeni yapmadığını, Rusya ve İran’ın sahada durumu değiştirdiğini ve bundan sonra esas odaklanılması gereken konunun ateşkes ile insanların hayatının korunması olduğunu net bir şekilde ifade etmiştir. Ancak Sputnik Haber Ajansı konuyu bağlamından çıkartarak Başbakan Yardımcımızın ‘Türkiye artık Esad’sız bir anlaşmada ısrar edemez’ dediğini yönünde bir algı oluşturmaya çalışmıştır. Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek’in hiçbir şekilde haberde yer verildiği gibi bir ifadesi olmamıştır. Bu Sputnik Haber Ajansının kendi yorumudur.”

Derya Yetim

Etiketler: mehmet şimşek


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